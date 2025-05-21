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俄黑幫滲透美西 暗殺、盜竊數千萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
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聯邦執法機構突襲亞美尼亞犯罪集團。（DOJ截圖）
聯邦執法機構突襲亞美尼亞犯罪集團。（DOJ截圖）

司法部消息，聯邦執法人員在加州與佛州20日同時展開突擊行動，逮捕13名涉嫌參與亞美尼亞有組織犯罪集團成員。根據聯邦刑事訴狀，嫌犯涉多項重罪，包括謀殺未遂、綁架、竊取數千萬美元電商貨物及非法持有槍械。該犯罪集團企圖擴大並鞏固、控制在聖費南度谷地區的勢力範圍。

20日公布的聯邦起訴書顯示，2022年起，該亞美尼亞犯罪集團在洛縣建立據點，隸屬俄羅斯黑幫。兩大派系為爭奪聖費南度谷地區的勢力範圍，暴力事件頻傳，包括多起謀殺未遂與綁架案。

兩名幫派頭目，41歲的阿圖尼（Ara Artuni），被控指使謀殺；46歲的阿米良（Robert Amiryan），被控綁架。起訴書指控，阿圖尼2023年下令暗殺阿米良，而阿米良則於6月報復性綁架並虐待阿圖尼手下成員。

暴力犯罪外，檢方指出，阿圖尼及其團夥自2021年起犯下多起經濟犯罪，包括銀行與電匯詐騙，以及針對亞馬遜等大型電商的物流竊盜。他們假冒合法承運商，獲取運輸訂單後將貨物偷走，估計造成損失達8300萬美元。

該集團同時涉「信用卡爆倉」（bust-out）詐騙，透過虛設商家帳戶向信用卡公司求款，在資金追回前提領現金，造成金融機構巨額損失。

聯邦探員在此次行動中，查獲約10萬美元現金、三輛裝甲車及14件槍械。被捕者中，來自拉斯維加斯的阿拉凱良（Levon Arakelyan）與來自加州嘉甸那（Gardena）的波霍奎茲（Ivan Bojorquez），因涉其它案件，被州級執法單位拘留，另有一嫌在逃。

根據聯邦法律，如果罪名成立，每名被告或面臨10年至終身監禁的刑罰。

加州 電商 暴力犯罪

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