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駕車追趕攔截 2人妨礙移民官遭起訴

編譯組／綜合報導
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移民官最近在大洛杉磯頻頻逮人，但卻遭到一些人士阻撓。（聯邦移民暨海關執法局網站）
移民官最近在大洛杉磯頻頻逮人，但卻遭到一些人士阻撓。（聯邦移民暨海關執法局網站）

聯邦國土安全部調查處（HSI）與邊境巡邏隊2月28日在南洛杉磯執行四項搜索令時，意外遭34歲的傑米－佛洛雷斯（Kiara Jaime-Flores）與28歲的托雷斯（Gustavo Torres）駕車追趕攔截，導致幹員受驚且性命受威脅，聯邦檢察官日前宣布，兩人已被逮捕並遭起訴。

檢方表示，2月28日上午，國土安全部的幹員前往洛杉磯四處地點搜捕無證移民，但在南洛杉磯的社區遭一群人包圍，一名幹員據稱聽到有人高喊，「你們來是來偷小孩的……你們到這就是要拐走孩子」，周圍民眾開始鼓譟，局面迅速失控。

移民官因此分乘三輛車撤離現場，並稱要把證據帶回調查。起訴書說，其中一輛執法車在附近的十字路口，被一輛Honda Fit攔下，該車後來還追上另兩台車，因為該車行駛方式激烈，且駕駛不斷故意煞停、似乎想製造車禍，Honda Fit最後與一輛執法車糾纏近兩哩路才罷休。

不甘受驚、還遭攔阻的幹員上報此事，警方對車牌與駕駛展開搜查，最後將兩人逮捕歸案，加州中區聯邦檢察官辦公室以合謀攔阻或傷害幹員，對兩人提起刑事告訴。

起訴案日前公布，聯邦檢察官艾賽里（Bill Essayli）指出，兩人明知卻仍惡意試圖傷害聯邦幹員。沙加緬度蜂報15日查詢法庭紀錄，兩人都沒有律師。如果罪行確定，最高可被判六年有期徒刑。

洛杉磯 國土安全部 移民

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