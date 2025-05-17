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南華總慶亞太月 蔡嘎亮助陣

記者張宏／哈岡報導
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被稱為「上海郭德綱」的草根笑星蔡嘎亮來洛文化交流。蔡嘎亮說，人人都想聽好話，所以逢人要減歲，逢物要加價。（記者張宏／攝影）
被稱為「上海郭德綱」的草根笑星蔡嘎亮來洛文化交流。蔡嘎亮說，人人都想聽好話，所以逢人要減歲，逢物要加價。（記者張宏／攝影）

慶祝亞裔傳統月暨母親節，被稱為「上海郭德綱」的草根笑星蔡嘎亮應邀來洛杉磯演出。美國南加州華人華僑聯合總會（簡稱南華總）日前在哈岡舉辦聯歡晚宴，活動中蔡嘎亮載歌載舞笑話段子不斷，把台下觀眾逗得捧腹大笑，展示其現場演出的實力。

美國南加州華人華僑聯合總會為慶祝亞太裔傳統月暨母親節日前在哈岡舉辦聯歡晚宴，近3...
美國南加州華人華僑聯合總會為慶祝亞太裔傳統月暨母親節日前在哈岡舉辦聯歡晚宴，近300名社區各界歡聚一堂，慶祝亞太裔傳統月。（記者張宏／攝影）

當晚現場氣氛熱烈，近300名社區代表歡聚一堂。南華總會長蔡成華表示，5月是亞裔傳統月，又時逢母親節，大家慶祝亞太裔對美國社會發展和文化繁榮的貢獻。今年亞太裔傳統月主題是領導力和韌性，同時也向天下的母親們表達最崇高敬意。

蔡嘎亮是第七次來洛杉磯演出，去年2月他也參加南華總主辦的首屆摜蛋比賽暨歡度龍年新春晚宴。他稱蔡成華會長是他的堂兄，並贈送自己的書法作品。他表示，洛杉磯華人社區有很多老朋友，他和蔡成華是老鄉且同歲，這次再次受邀來文化交流。他在中國演出40年，所以才有「北有郭德綱、南有蔡嘎亮」的說法。近年他更多是以唱為主，再加一些互動性表演，音樂無國界，大家不用擔心方言聽不懂。

被稱為「上海郭德綱」的草根笑星蔡嘎亮來洛文化交流，展示其搞笑實力。（記者張宏／攝...
被稱為「上海郭德綱」的草根笑星蔡嘎亮來洛文化交流，展示其搞笑實力。（記者張宏／攝影）

在歡呼聲和口哨聲中，蔡嘎亮展現其獨特魅力。他很多語言表達雖然是即興發揮，但是幽默風趣且充滿智慧，讓觀眾很快就能領會並捧腹大笑。同時他還演唱多首大家耳熟能詳的歌曲，且與觀眾互動，用接地氣的方式打造一場雅俗共賞的視聽盛宴。

蔡嘎亮說，人人都想聽好話，所以逢人要減歲，逢物要加價。（記者張宏／攝影）
蔡嘎亮說，人人都想聽好話，所以逢人要減歲，逢物要加價。（記者張宏／攝影）

活動由美國華人婦女聯合會、橙縣華人基金會和美國福建商會聯合主辦，中國駐洛杉磯總領館領僑處主任王琦和領事李俊，以及多名民選官員到場祝賀，包括亞凱迪亞市市長關美滿、聖蓋博市市議員丁言愉、核桃市市議員伍立倫等，橙縣華人商會基金會會長林瑪麗、美國華人婦女聯合會會長張嫻和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅等社團代表出席。

美國南加州華人華僑聯合總會為慶祝亞太裔傳統月暨母親節日前在哈岡舉辦聯歡晚宴，近3...
美國南加州華人華僑聯合總會為慶祝亞太裔傳統月暨母親節日前在哈岡舉辦聯歡晚宴，近300名社區各界歡聚一堂，慶祝亞太裔傳統月。（記者張宏／攝影）

華人 洛杉磯 母親節

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