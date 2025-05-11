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于斌樞機紀念安養院 近10位華裔人瑞母親與家人同歡

記者楊青╱諾瓦克報導
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于斌樞機紀念安養院9日盛大舉辦母親節活動，將近十位華裔百歲人瑞母親和數十位耆老與他們家人歡聚一堂。（記者楊青/攝影）
于斌樞機紀念安養院9日盛大舉辦母親節活動，將近十位華裔百歲人瑞母親和數十位耆老與他們家人歡聚一堂。（記者楊青/攝影）

于斌樞機紀念安養院9日盛大舉辦母親節活動，將近十位華裔百歲人瑞母親和數十位耆老與他們家人歡聚一堂，唱歌跳舞，分享故事與美食，更感謝安養院醫生、護士和營養大廚的長年悉心照顧，晚年健康快樂。

視頻來源：記者楊青/攝影

安養院一整天喜氣洋洋，安養院院長胡坤和她的護理團隊特別為每一位老人精心打扮，所有百歲人瑞都盛裝出場。手拿康乃馨的老人家們相互比著誰拿到的花更美、誰的髮飾最漂亮，有的長輩隨著音樂打拍子，有的長輩腳下不斷踩節奏，歡聲笑語不絕于耳。109歲的施婆婆和103歲的陳婆婆領唱《義勇軍進行曲》，大家合唱《當我們在一起》「你看我笑嘻嘻，我看你樂哈哈」；安養院的護士們還特別為老人們表演《鳳陽花鼓》、《世上只有媽媽好》，旗袍秀和女生小合唱《攙扶》，院長胡坤口琴獨奏《聽媽媽講過去的事情》。安養院的上海女大廚特別為老人們和她們的家屬準備了手工水餃、醬牛肉、醉鷄和蛋撻，場面溫馨，不少家屬感動得直抹眼淚。

百歲人瑞母親登台演唱義勇軍進行曲，活力四射。（記者楊青/攝影）
百歲人瑞母親登台演唱義勇軍進行曲，活力四射。（記者楊青/攝影）
于斌樞機紀念安養院的百歲人瑞母親們唱歌歡度母親節。（記者楊青/攝影）
于斌樞機紀念安養院的百歲人瑞母親們唱歌歡度母親節。（記者楊青/攝影）
護士和修女為長輩們表演小合唱。（記者楊青/攝影）
護士和修女為長輩們表演小合唱。（記者楊青/攝影）

來自橙縣的施益夫夫婦全程用手機錄下了與109歲的母親施冰娥的愉快互動。施先生表示，他母親96歲住進于斌安養院至今13年，每次來都看到母親很高興的樣子。他說，自己看過一些安老資料，說是老人在安養院生活的周期通常為三年，但他的母親健康活出了好幾倍的時間。幾周前母親感冒咳嗽，一度令他和家人非常擔心，但經護士們精心照顧，很快好轉，沒有比母親健康更讓他們放心的事情了。

一位家屬表示，他媽媽進安養院的時候剛好是疫情期間，「那天，我真的覺得我媽媽過不去了」，可是經過護士的精心照顧，他的母親與死神擦肩而過，回到了親人身邊。一位老人的女兒表示，每次她來看媽媽，媽媽都說「吃飽了，吃得很好，什麼都不需要」，讓她感到特別放心。

文媽媽的兒子表示，他的母親不僅年老，而且患有嚴重糖尿病，將媽媽送來安養院，他和家人開始時都特別糾結，完全沒想到安養院對母親的照顧如此無微不至，他和家人無比感激。文先生含淚鞠躬感謝全體工作人員。

幾乎每一位家屬當天都為自己的母親和安養院的其他老人送來禮物，蛋糕、糕點、糖果和用品堆成小山，一位家屬還特別為老人們購買了嶄新的大型電子秤，讓長輩們稱體重時看得清楚。

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（右二）對長輩們關愛有加。（記者楊青/攝影）
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（右二）對長輩們關愛有加。（記者楊青/攝影）

不久前剛剛榮獲世界日報「2025模範母親」稱號的于斌樞機安養院院長胡坤表示，把老人家們當作自己的親人照顧，憑的是愛心、耐心和責任心，而家屬的支持和理解，正是她和團隊不斷努力的動力。

來自喜瑞都的李先生表示，當天和姊姊一起來慶祝母親節，他們的103歲的母親劉新玲兩周前剛剛入住安養院。李先生表示，他和家人走遍了南加州的安養院，最後選擇了這裡。他表示，在中美兩國做了一輩子醫生的母親，現在正漸漸適應安養院的生活，而且準備用自己的醫學之長，為安養院的其他老人服務，繼續發光發熱。

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