聖蓋博市瀑布花牆 躍打卡聖地 繁花似錦超吸睛

整面牆被粉紫色和紅色的花朵覆蓋，宛如瀑布般懸掛。（記者朱敏梓/攝影）

春日的洛杉磯 ，各種鮮花爭奇鬥豔，南加州華人 聚集的聖蓋博 市（San Gabriel），有街角迎來一面如瀑布般綻放的三角梅（又名九重葛）花牆；這片繽紛花海迅速走紅社群平台，成為華人網紅拍照的熱點。

這面三角梅花牆，位聖蓋博市歷史悠久的Mission街區，地址303 S Mission Drive，街對面就是著名的美食廣場Blossom Market Hall，附近還有聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）。在這一片具有濃厚西班牙風情的建築群中，這片粉色三角梅花牆格外引人注目。記者走訪發現，這片三角梅開得十分茂密，整面牆被粉紫色和紅色的花朵覆蓋，宛如瀑布般懸掛，形成獨特景觀。

三角梅對陽光和乾旱具很高耐受力，適應聖蓋博谷地區的氣候條件。通常，三角梅在春季開始生長，並在夏季達到高峰。雖然南加州許多住宅區都能見到三角梅，但如此大片且繁盛的三角梅花牆，無疑讓人感到驚喜。

大約4月下旬，有華人在社群平台「小紅書」分享這面花牆的美照，吸引大量點讚和關注。隨著這篇帖子在社群平台火爆，搜尋「洛杉磯」等關鍵字時，這面聖蓋博市的三角梅花牆也會被推送，吸引不少華人驅車前來打卡拍照。

來自洛杉磯市中心的留學生小劉表示，她在網路上看到這面花牆便覺得「美呆了」，周末專門開車前往拍照。她提到，當時現場有很多人排隊等候拍照。「沒想到洛杉磯華人區有如此美麗的景點，這片滿滿的花牆，讓她感到非常震撼，也很上鏡」。此外，還有許多華人分享拍照技巧和心得。住在附近的Iris表示，她在這片區域生活多年，這是第一次看到如此茂盛的三角梅。她建議可以在下午陽光不那麼強烈的時候前來拍照，「粉色花牆和溫暖的陽光搭配簡直絕配」，儘管她是重度鼻炎花粉過敏患者，但依然難以抗拒這片春色的誘惑，特意在出發前服用過敏藥。