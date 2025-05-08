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周末度假 南加夫婦中418萬大獎

洛杉磯訊
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河濱縣夫婦在「大莊家賭場度假村」周末度假，贏得近418萬美元大獎。（Pechanga Resort Casino）
河濱縣夫婦在「大莊家賭場度假村」周末度假，贏得近418萬美元大獎。（Pechanga Resort Casino）

來自加州東谷的一對幸運夫婦於4月13日在「大莊家賭場度假村」（Pechanga Resort Casino），贏得417萬8890美元巨額大獎，並已重返各自的工作崗位。

這位中獎者感到難以置信及興奮地表示： 「起初，我並不知道我中了大獎。還以為只中了230美元。直到機器屏幕彈出了『聯繫工作人員』的提示字幕，我才意識到我可能中了大獎，這一切都如夢似幻，我還未反應過來。妻子當時就坐在我身邊。感謝上帝讓她（妻子）鼓勵我嘗試。」

這對恩愛夫婦剛於上個月慶祝了結婚紀念日，目前兩人均已經決定不會因為贏得巨獎就辭去本職工作。男子向「大莊家賭場度假村」工作人員透露，夫婦將把一部分獎金用於資助三名已成年的子女，「助力他們在各自的人生道路上行穩致遠」，他還進一步解釋道，這意味著他們將會替孩子們償還一部分助學貸款及汽車貸款。夫妻均表示自2017年在「大莊家賭場度假村」贏得一筆1萬7000美元的角子機彩金後，他們就一直將這裡視為短途假期的首選目的地，兩人都非常享受在此度假的時光。

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