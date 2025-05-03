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核桃市補助保安設備 小商家最多可領3000元

記者楊青/核桃市報導
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核桃市推出商業安全改進補助計畫 ，為當地符合資格的小商家提供一次性最多3000美元保安設備安裝獎金，以加強商家和社區守望相助，遏制犯罪。補助計畫將持續至2025年12月30日或資金用完為止。

公共治安多年良好的核桃市，近年飽受財產犯罪侵擾。核桃市推出商業安全改善補助計畫，希望通過加強安全監控和收集資訊等方式，團結商家和企業與社區一起聯合對抗財產犯罪。

最多3000美元的補助資金將採一次性發放，主要用於向小型企業提供安裝安全改進設備的補償，例如安全攝影機、警報系統、照明設備和防碎膜等等。商家和企業或其承包商/供應商可在安裝安保設備之前向市府提出補助金申請；如果之前自己付款安裝相關設備，只要符合資格，仍有資格獲得報銷。

市府將根據各商家和企業的資格，財務等情況給與全部或部分補助。獲得資金補助需要符合相關條件，包括：商家和企業必須是位於核桃市境內的獨立擁有和經營的企業，擁有零售店面、商業辦公室或工業空間，全職員工人數不得超過25人，一名全職員工或多名半職員工以每年總工作時間2080小時為準。

企業必須擁有有效的核桃市營業執照。申請獎金的企業必須提交申請表格，並提供必需的證明文件，包括擬議購置的安全設備和/或技術的詳細清單以及成本報價；或已付款收據或類似的證明，購買和安裝安全改善設施的文件須在2024年8月1日或之後。

不符合企業安全改善計畫的資格補助金申請條件的情況包括：在家工作的企業；沒有在核桃市擁有實體店面的任何企業；全職員工超過25人的企業；配偶或同居伴侶在核桃市議會、市府工作的申請人。

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