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首位聖蓋博拉丁裔女市長 曼查卡接棒

記者王若然／聖蓋博報導
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丹尼絲‧曼查卡（Denise Menchaca）出任聖蓋博市市長。（記者王若然／攝影）
丹尼絲‧曼查卡（Denise Menchaca）出任聖蓋博市市長。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市（City of San Gabriel）本月迎來新任市長丹尼絲‧曼查卡（Denise Menchaca）和副市長陳履正（Eric Chan）；聖蓋博市長任期實施輪值制，前華裔市長吳程遠卸任。

4月15日的聖蓋博市長就職典禮由國會議員趙美心主持，她指出，曼查卡是聖蓋博市100多年歷史上第一位拉丁裔女性市議員，也是第一位擔任市長的拉丁裔女性。趙美心說，2020年在曼查卡第一次擔任市長時，正值新冠疫情高峰，曼查卡克服重重困難，堅持每周為社區做視頻匯報。趙美心說，「我認識曼查卡很多年，她一直與社區保持深度聯繫。」

趙美心讚揚吳程遠功成身退，在他的領導下，聖蓋博市府煥發生機，包括實現520萬美元的財政盈餘，擺脫了財政風險城市的惡名等。

曼查卡22日接受本報專訪，談及第二次就任聖蓋博市長後的幾項工作重心。其中包括優化聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）的營運，提升聖蓋博警局設施等。她說，聖蓋博大劇院的維運曾經有過很多爭議，市府與市民討論過是否該將其賣掉或繼續市府擁有，因其維護工作每年就要花費約50萬美元，這筆錢通常來自聯邦撥款。目前市府嘗試優化其運營模式，更好地維運這座歷史悠久的建築。

國會議員趙美心（左一）為曼查卡（中間）主持就職宣誓儀式。右一為曼查卡的丈夫。（曼...
國會議員趙美心（左一）為曼查卡（中間）主持就職宣誓儀式。右一為曼查卡的丈夫。（曼查卡提供）

此外，聖蓋博市警局建於上世紀60年代，目前的設施和空間無法滿足警員的需求，不過市府之前向聖蓋博居民的調研顯示，居民並不是很贊成警局的新建方案。目前市府正努力組織市民參觀警局內部，讓市民加深對警局的了解，轉變對警局新建案的態度。

曼查卡出生在美國，其父母來自墨西哥。曼查卡說，她與亞裔民眾和文化有很深的淵源。擔任華人聚集的聖蓋博市市議員和市長，該市五位市議員中有三位華裔市議員。不僅如此，曼查卡有四名子女，其中一個女兒的丈夫是韓裔，另一個女兒的丈夫是德國人，但可以說一口流利的中文，兩人相識在北京。

曼查卡最早於2017年3月當選為聖蓋博市議員，並在2022年11月競選連任成功。多年來，曼查卡與華人社區有很深的聯繫，得到很多華人民眾的支持。在擔任市議員之前，她擔任聖蓋博聯合學區教委八年之久。曼查卡本職為會計，與丈夫共同經營會計師事務所。

中華婦女工商企管協會在丹尼絲‧曼查卡的宣誓就職儀式上。（曼查卡提供）
中華婦女工商企管協會在丹尼絲‧曼查卡的宣誓就職儀式上。（曼查卡提供）

聖蓋博 趙美心 華人

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