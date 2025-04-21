我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

阿蘇薩市無證父親送女上學 移民官埋伏逮人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遭到埋伏執法人員包圍的阿蘇薩無證居民。（取自NBC電視台畫面）
遭到埋伏執法人員包圍的阿蘇薩無證居民。（取自NBC電視台畫面）

洛杉磯縣阿蘇薩市（Azusa）一對夫婦21年前由墨西哥來美尋求新生活，不過兩人都未設法取得身分。原本以為無事的他們，近日卻碰上移民大執法，丈夫早上準備送女兒上學時，遭多名移民官包圍，直接送上車帶走。

因為無身分要求匿名的妻子說，17日當天上午，還住在家裡的未成年女兒約7時45分正要上學時，走出家門準備開車的丈夫就被多名執法人員包圍，雖然他大聲呼救，但仍然被推上灰色轎車帶走。

驚慌失措的14歲女兒跑回家中，大喊「媽、媽，爸爸啦，有人捉了他！」妻子隨後拿著手機出門，拍下後面的經過，並向 NBC Los Angeles求助。不過電視台向聯邦移民暨海關執法局（ICE）與國土安全部（Department of Homeland Security）查詢，是否是他們動手逮人，都未獲回應。

至於是否有前科，NBC LA向法院查詢的結果並無紀錄，但妻子說先生多年前有過一次酒駕。妻子說，她們的生活已經離不開阿蘇薩，三個小孩還有個孫子，「不知道我會不會也會被捉，小孩該怎麼辦？」

妻子說，丈夫沒有收到離境通知，不知道為何要捉他，而且家裡的生計全靠他。雖然先生曾說，萬一出事，要她把卡車賣了，但不是長久之計。目前，丈夫因為拒簽離境書，因此會被送到移民拘留中心，並等待開庭。

移民 墨西哥 洛杉磯

上一則

烤肉、獵蛋、上館子 華人復活節活動多

下一則

冤獄30年 洛男終獲判無罪 出獄後民事求償

延伸閱讀

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
ICE夾克成亞馬遜暢銷品 有人穿上它看無證客逃跑

ICE夾克成亞馬遜暢銷品 有人穿上它看無證客逃跑
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
紐約市「移民傳承周」啟動 市府為三大華社創作插畫

紐約市「移民傳承周」啟動 市府為三大華社創作插畫
川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民

川普打擊無證客受挫 最高法院令暫停驅逐委內瑞拉黑幫移民
抗議川普施政 紐約民眾上街加入全美逾700場示威活動

抗議川普施政 紐約民眾上街加入全美逾700場示威活動

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組