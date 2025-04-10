她用700萬創業 滾出14飯店11億資產

羅麗惠指出，她將自己定位為「每天穿著制服、從東跑到西的小生意人」，以務實態度經營事業，逐步累積出近11億美元資產的規模。（記者張庭瑜/攝影）

「我不是企業家，只是每天穿著同一套制服、從東跑到西的小生意人。」洛杉磯 （Los Angeles）台美商會理事羅麗惠，近日在該會舉辦的企業參訪活動中，分享其從700萬美元創業資本起步，逐步發展至擁有14間旅館、資產總值上看11億美元的真實歷程。她的分享內容誠懇務實、條理清晰，贏得現場60位與會者熱烈掌聲。

羅麗惠表示，自己最初從台北信義路購得第一間小型旅館，透過逐步貸款 、資產重組與資金槓桿操作，開展事業版圖。她強調，「買旅館不是看它現在有多賺錢，而是要看自己接手後，有沒有能力在短期內讓它多賺50%到200%。」她透露，每次購置新旅館前，她都會以三項標準審慎評估：一是營收成長潛力是否達標、二是扣除利息開支後是否仍保有超過20%淨利潤、三是是否能以合理現金流結構完成交易。若其中任一條件無法達成，她便不會進場投資。

一路走來，從Hampton Inn、Windham、Holiday Inn，到Clark（克拉克）、Newark（紐華克）機場周邊地區，羅麗惠皆親自主導選址與財務評估。她坦言：「我們從來不是靠有錢，而是靠滾動。買一棟，貸款，現金套出來，再買下一棟。」

她曾接手一間年虧損40萬美元的旅館，接手後兩年內便轉虧為盈、年利潤達400萬美元。她說明成功關鍵，在於改造內部人事與財務結構，例如將原本七人的會計部門縮減為由總公司派駐一人處理，七人業務部門精簡至三人維持營收，僅此兩項就能每年節省上百萬美元。除了營運改革，她對「裝修成本」亦有獨到見解。她指出，傳統市場每間客房裝修成本常在5萬至8萬美元之間，而其團隊平均每間僅需8000至1萬7000美元，即可完成標準化升級。「不是偷工減料，而是系統化管控，全流程統一採購、標準施作。」

目前她已成功出售7間旅館，仍持有7間，累積資產近11億美元。她坦言成功沒有捷徑，全靠日常勤奮與對數字的敏銳。