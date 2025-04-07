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鑽石吧社區路邊地址粉刷 居民免付費

記者楊青╱鑽石吧報導
鑽石吧近期開始對社區路邊地址進行重新粉刷，全市範圍內的住宅路邊地址都將刷新，工程預計持續到今年7月初。（鑽石吧公共工程部門提供）
鑽石吧近期開始對社區路邊地址進行重新粉刷，全市範圍內的住宅路邊地址都將刷新，工程預計持續到今年7月初。（鑽石吧公共工程部門提供）

鑽石吧近期開始對社區路邊地址重新粉刷，全市範圍內的住宅路邊地址都將刷新，工程預計持續到今年7月初。

地址重刷工程由Canning Hunger和Care for the Children兩個非營利組織負責，居民無需支付任何費用，但歡迎居民自願捐助。Canning Hunger組織的工作人員將負責格蘭大道（Grand Avenue）以南地區的工作，Care for the Children組織則負責格蘭大道以北地區。他們的工作時間為每周一至周五，早上8點到下午3點；周末上午10點至日落。

工作人員都被要求攜帶鑽石吧市政府頒發的工作許可證副本以及公司身分證明。如果居民遇到有人聯絡為路緣地址粉刷服務並提出自願捐助情況，可以要求查看這兩份文件。

市府特別提醒居民，沒有義務為未經請求的服務付費。如果提供路邊地址噴漆服務的人強行要求付款而非自願捐贈，或者如果他們無法出示許可證和公司身分證明的副本，居民可致電洛杉磯縣警局鑽石吧/核桃分局：909-595-2264。相關問題細節可致電鑽石吧公共工程部：909-839-7040， 或電郵[email protected]

鑽石吧 核桃 洛杉磯

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