「中華舞篇」 218舞者12日聖蓋博劇院展演

賴泱璇表示，今年中華舞篇以「文武合璧」為主軸，節目內容豐富多元，力求展現中華舞蹈藝術的傳統魅力與現代創新。（記者張庭瑜／攝影）

美國華裔 舞蹈協會主辦的「第36屆中華舞篇」訂12日在聖蓋博 劇院（San Gabriel Mission Playhouse）登場。協會4日舉行記者會指出，本屆活動共集結17個舞團、218位舞者，節目涵蓋古典、民俗、當代舞及武術、瑜伽等多元風格，內容豐富精彩。

朝鮮族舞者手持長鼓，隨節奏起舞，鼓聲鏗鏘、舞姿靈動，展現民族慶典的歡騰氣氛。（記者張庭瑜／攝影）

舞蹈協會會長賴泱璇表示，今年主題為「文武合璧」，從鼓舞、武術到柔美古典舞，展現中華文化剛柔並濟的精神。目前已售出超過1200張門票，劇場總席次為1397張，預料演出將全場爆滿。協會並將提供20張免費票給70歲以上長者，於當晚6時30分在劇院門口發放，數量有限，先到先得。洛僑中心主任鍾佩珍、副主任陳品妤皆到場祝賀，更讚譽演出為文化外交的重要推手，服飾與舞碼展現多元民族之美。

鍾佩珍表示，舞者們身著各族服飾、風格多元，不僅展現中華文化之美，更呈現舞蹈藝術的深厚底蘊。（記者張庭瑜／攝影）

中華會館聯誼會執行長張自豪形容，中華舞篇是文化傳承的重要平台，「一舞情成、一韻千年」，讓觀眾透過舞蹈感受歷史與情感。

舞者身穿傳統服飾，動作細膩優雅，隨著古樂緩緩展演，傳遞深厚文化底蘊。（記者張庭瑜／攝影）

總召范莉莉說明，今年參演團體包括中央舞台舞蹈學校、金鈴舞蹈學校、畢妍舞蹈工作室、千嬌百媚舞團、宇清藝術坊、和韻舞團、于點藝術中心、愛樂藝術舞蹈團、采薇舞團、核桃 土風舞社、洪丹舞蹈教育機構及鴻雁瑜伽工作室等。

美國華裔舞蹈協會「第36屆中華舞篇」記者會大合照。（記者張庭瑜/攝影）

主辦單位提醒觀眾當日提早到場，已包下劇場整體停車場以紓解交通。中華舞篇年年擴大規模，成為僑界最具代表性的文化展演之一，期盼各界踴躍參與，共賞舞韻之美。