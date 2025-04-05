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學用合一 專家倡1周2天走出校園實習

記者王若然／洛杉磯市報導
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Sparking Equity播客執行主編Louis Freedberg。（視頻截圖）
Sparking Equity播客執行主編Louis Freedberg。（視頻截圖）

美國學校的教育體制是一周上課五天，每天六或七堂課，每堂課持續40至60分鐘。這種教學體制已經延續百年。近些年，教育學家們正在探討改善這種課堂機制，實現真正的「寓教於樂，寓學於趣」。

少數族裔媒體（EMS）4日邀請三位教育專家，探討優化目前的課堂設置。資深教育記者、Sparking Equity播客執行主編Louis Freedberg分析，目前的課堂機制不適用於所有人。他說，每個孩子的學習步調不一致，學習分快慢。這樣統一的課堂安排不適合所有人。他說，疫情三年期間不能實體上課，讓很多孩子想要盡快恢復上課。可是疫情後重啟實體上課的第一年，學生的成績創歷史新低，最近一年才慢慢好一點。這說明目前的課堂體系安排有待提升。

Louis Freedberg介紹卡內基學分（Carnegie Unit）的概念，也稱為有效學分（credit unit），是指學生在學校實際學習一門課的時長。通常來說，學生一年需要有120個小時的上課時間。Louis Freedberg表示，目前的教育需要提升效率，除了書本知識，應給予孩子未來工作中關鍵的技能，包括批判思考，團隊合作，單獨學習的能力。

加州屋崙 （Oakland）MidWest高中校長Shalonda Gregor...
加州屋崙 （Oakland）MidWest高中校長Shalonda Gregory。（視頻截圖）

加州屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）MidWest高中校長Shalonda Gregory介紹該校創新型的課程安排。她說，學生一周有兩天，即每周二、四會走出校園實習。實習幫助他們掌握工作場合所需技能，讓他們在未來事業中取得成功。有些高中生在實習過程中甚至拿到工作邀約。他認為，學校應該是讓學生感到快樂的地方。在日常教學中，了解學生未來的職業理想，將他們的職業訴求與課堂知識連接起來，並鼓勵他們努力追逐夢想，達成職業目標。

「連結式學習」方法專家Anne Stanton。（視頻截圖）
「連結式學習」方法專家Anne Stanton。（視頻截圖）

「連結式學習」（Linked Learning）方法專家Anne Stanton也表示，課堂上的學習應該與實際工作的社會技能相連。她通過了解邊緣性年輕人過往教育、人生經歷，了解教育如何造成不同人的命運。她表示，學校的教育應該將工作、社會技能聯合起來，不應局限在書本裡。

疫情 加州 奧克蘭

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