洛杉磯縣仇恨事件上升4成 15%針對亞裔

洛杉磯縣發表第一個仇恨事件報告。（美聯社）

洛杉磯 縣人際關係委員會（Los Angeles County's Commission on Human Relations，LACCHR）近日發布了2023年仇恨事件報告，洛杉磯縣仇恨事件上升40%，也是該縣1980年開始統計該數字以來最高；其中非裔遭受最多種族仇恨事件，針對亞裔 的仇恨事件數量有所下滑。

這份報告表示，2023年的仇恨事件較2022年數量上升了35%。其中在教育場所以及針對中東衝突以及白人至上主義的仇恨事件增長最多。學校、學院以及大學的事件增長了234%，由中東衝突引發的仇恨事件增長2150%。

在針對種族的仇恨中，非裔美國人遭遇的事件數量占了52%，上漲12%，由211起上漲至237起。針對猶太 人的仇恨事件由66起上升至167起，增幅153%。由宗教引起的仇恨事件的90%是針對猶太人社區的。

性取向相關的仇恨事件由119增長至148起，上升幅度為24%，包括對男女同性戀者和LGBT群體的仇恨事件均有上漲。

西裔是因種族引起的仇恨事件的第二大受害群體，占比15%，有69起。其中60%的仇恨事件與移民內容相關。

亞裔仇恨事件占比15%，由76起下降至66起。其中33%的事件針對華人。

性別相關的仇恨事件上升了53%，由36起增至55起。其中40起是針對跨性別人士，13起涉及厭女。此外，針對身體殘疾的仇恨從3起上升為11起。

仇恨事件是指不涉及犯罪的仇恨行為，主要針對一個人或群體的身分而進行語言騷擾、攻擊。雖然說仇恨類的語言不算犯罪，但是以此威脅進行暴力是犯罪。

洛杉磯縣人際關係委員會的執行長Robin Toma強調，報告這些仇恨事件非常重要。他說，「仇恨事件會給受害人帶來如同仇恨犯罪的創傷，並且會造成系統的不公正。因此我們所有人必須報告仇恨事件，不應接受其為『正常』行為。」