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世報教育展／深入研究大學價值觀、具體要求 充分準備

洛杉磯訊
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「2025春季教育展」主持人楊家淦。（受訪者提供）
「2025春季教育展」主持人楊家淦。（受訪者提供）

世界日報將於4月5日（周六）上午10點，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「2025春季教育展」，活動將由南加僑界知名人士楊家淦主持，講員精英薈萃，來自加州教育界、法律界、金融界和僑學界等，分享升學祕訣、高校介紹、課程選修、獎學金申請、子女栽培和人生規畫等。

楊家淦表示，華人家庭普遍高度重視教育，學生也多有優秀發展。然而，美國的教育體系受政治、經濟等多種因素影響，與亞洲體制有顯著不同。例如，在申請大學方面，美國不僅看重學業成績，還會綜合考量課外活動、個人論文、推薦信及面試等因素。因此，對學生而言，深入研究申請學校的價值觀與具體要求，並及早做好充分準備，至關重要。

楊家淦曾就讀於台灣建國中學及台灣大學，兩校皆為台灣頂尖學府。他曾擔任台大學生代表，隨後申請到美國史丹福大學電腦碩士班，並展開移民美國的新生活。他指出，申請優質大學並非短期努力即可達成的目標。因此，世界日報舉辦此次教育展，將提供清晰的學習目標、期望、成果與評估標準，幫助學生專注學習，追蹤進度。

此次教育展也將深入探討重要主題，協助學生發展學習技巧，探索學習領域與未來職涯，並提供獎學金及經濟援助的相關資訊，協助家長與學生做出明智的教育選擇，共同培育下一代。

「2025春季教育展」活動免費開放，歡迎有興趣的家長與學生踴躍報名參加。註冊連結：https://reurl.cc/4LRRXV，或掃碼報名。

「2025春季教育展」掃碼報名。
「2025春季教育展」掃碼報名。

世界日報 加州 史丹福大學

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