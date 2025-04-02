美航年底恢復洛杉磯直飛匹茲堡 全年無休

各大航空公司陸續出爐新的增班計畫，美國航空和西南航空日前宣布分別增加從匹茲堡和俄克拉荷馬城到洛杉磯的直飛航班。（取材自美國航空官網）

各大航空公司陸續出爐新的增班計畫，美國航空和西南航空日前宣布分別增加從匹茲堡和奧克拉荷馬城到洛杉磯的直飛航班，英國的維珍航空不僅在中東擴展版圖，且回歸倫敦飛多倫多航線，讓民眾出遊去往美國各地和中東、歐洲等地有更多航班選擇。

美國航空（American Airlines）1日宣布，將於今年12月恢復洛杉磯飛匹茲堡的每日直飛航班，全年無休，同時新增芝加哥飛往西班牙馬德里的航線。 根據ABC7報導，美國航空的AA814航班將於太平洋時間上午9時從洛杉磯國際機場 （LAX ）出發，並於下午4時37分抵達匹茲堡國際機場。在匹茲堡起飛時間是東部的下午5時57分起飛，在太平洋時間晚上8時05分抵達LAX。美國航空上次開通該航線直飛航班是在8年前，當時執飛是空中巴士A319飛機。如今新航 線將採用波音737-800飛機運行，運力比之前飛機增加三分之一以上。

匹茲堡機場航空服務和商業發展高級副總裁Bryan Dietz表示，開通更多飛往洛杉磯的航線一直是匹茲堡國際機場的首要目標，也是其增加飛往美國西部更多地點直飛航班戰略的一部分。預計這項服務將為匹茲堡地區帶來更多工作機會。

根據Simpleflying網站報導，西南航空（South West Airlines）也開始擴展其網路，日前宣布將於明年年初增加兩條新航線，包括從洛杉磯國際機場 (LAX) 到奧克拉荷馬城Will Rogers國際機場 (OKC)的直飛航班，以及聖地牙哥國際機場到內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈的Eppley Airfield 機場(OMA) 的新航班。

英國的維珍航空（Virgin Atlantic）也將創紀錄開通三條從英國飛往中東航線，包括從倫敦飛往杜拜、預計於2025/2026年冬季回歸的從倫敦飛往以色列的Tel Aviv和首次從倫敦飛往Riyadh。同時維珍航空恢復倫敦飛往加拿大多倫多的航線，夏季為一周七班，冬季則是每周四班。