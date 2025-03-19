建中機研隊參加機器人競賽 驚豔僑界

建中機研校隊致贈感謝狀給經文處官員，左起為：陳品銓、鍾佩珍、紀欽耀、周業凱、學生代表、李政翰。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國台北市建國中學機研校隊研發的「CyberTorch」機器人，能夠伸展至180公分，並具備精確物體放置與吊掛能力。此外，機研隊開發專屬數據分析APP，可即時收集對戰數據並進行策略分析，幫助團隊提升競賽表現。該隊將代表台灣參加22日至24日在聖地牙哥舉行的「FIRST機器人競賽」（FRC）區域賽，並將另行參訪加州 理工學院，深入了解美國高等學府的研究環境與學術發展。

建國中學南加 州校友會18日上午在洛杉磯 僑教中心舉辦歡迎會。機研隊隊長介紹，今年參賽的機器人命名為「CyberTorch」，能夠執行180公分高的礁石放置及機器人吊掛等高難度任務。團隊在設計過程中應用物理計算，進行多次校正與調整，甚至製作兩台機器進行性能比對，最終在2025年台灣區域賽中再次獲得工程卓越獎。

除機器人設計外，建中機研隊還開發專用的資料收集應用程式，並上架至應用商店，該程式已被全球數十支隊伍使用。隊伍創立「社會創新平台」模式，透過企業資源支持隊伍發展，再將所學回饋社會，推廣工程教育。隊員們經常前往台灣各地學校，包括偏遠山區，舉辦STEM教育活動。建中機研校隊由周業凱、施佩佩兩位老師帶隊，自2019年成立以來，已在FRC國際賽事中屢獲殊榮，包括工程卓越獎與工程啟發獎，並曾於2022年挺進休士頓總決賽。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，美國是創新研發重鎮，充滿機會也存在挑戰。見到台灣年輕學子來美參賽，代表台灣在創新領域不斷進步。

隊伍來美途中，空服員更觀察到學生們在飛機上專注自習，並將這一幕拍攝後分享至社群媒體，引發熱烈迴響，展現台灣學生自律勤奮形象。