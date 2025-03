南加30多家博物館 16日免費開放

南加州30多家博物館於3月16日提供免費入場。(abc7電視台)

南加州 地區30多家博物館16日提供免費入場優惠,讓民眾可免費參觀藝術、文化遺產、電影及自然歷史等展覽。部分博物館更提供TAP卡持有者在館內購物特別折扣。此次免費入場優惠僅適用於一般門票,不包括特別展覽。每間博物館的停車費用仍需自行支付,建議民眾提前查閱博物館官網,以獲取交通、停車及參觀資訊。

南加州博物館館長兼日裔美國人國家博物館(Japanese American National Museum)行銷助理西本(Alexa Nishimoto)說:「隨著洛杉磯 及南加州在毀滅性火災後持續恢復,我們希望提供一個舒適且能聯繫彼此的空間。」

參與活動的博物館,有些需先預約,包括:電影學院博物館(Academy Museum of Motion Pictures)、奧特里美國西部博物館(Autry Museum of the American West)、加州植物園(California Botanic Garden)、洛杉磯大屠殺博物館(Los Angeles Museum of the Holocaust)、拉布雷亞瀝青坑(La Brea Tar Pits)、洛杉磯縣立藝術博物館(LACMA, Los Angeles County Museum of Art)、聖塔芭芭拉藝術博物館(Santa Barbara Museum of Art)、聖塔芭芭拉自然史博物館(Santa Barbara Museum of Natural History)等。

需提前預約的有︰美國陶瓷藝術博物館(American Museum of Ceramic Art)、波莫納學院本頓藝術博物館(Benton Museum of Art at Pomona College)、鮑爾斯博物館(Bowers Museum)、加州非裔美國人博物館(California African American Museum)、哥倫比亞紀念航太中心(Columbia Memorial Space Center)、蓋蒂中心(Getty Center)、葛萊美博物館(GRAMMY Museum)、南加大 太平洋亞洲博物館(USC Pacific Asia Museum)、拉丁美洲藝術博物館(MOLAA, Museum of Latin American Art)、聖塔蒙尼卡歷史博物館(Santa Monica History Museum)、國際印刷博物館(International Printing Museum)。

完整參與名單與詳情請見官方網站。