暴風雨襲南加 本周低溫潮濕

未來幾天南加州將迎來更多風暴雨，氣溫比正常三月低華氏10-15度。（示意圖取自Pexels/Kaique Rocha）

在經歷晴朗溫暖周末後，南加州 居民將迎來更多降雨。 國家氣象局預測，從10日開始「一系列風暴」將給該地區帶來陰天和涼爽天氣；不過，預計第一輪降雨不會造成太大影響。

國家氣象局指出，第一輪風暴將於10日接近該地區，但它將在進入聖地牙哥縣的途中向南俯衝……雲層和降雨可能持續到下午晚些時候或傍晚...12日晚至13日，Point Conception以南地區有足夠的環繞性水分來產生一些小陣雨。

洛杉磯 縣南部和卡塔利娜島（Catalina Island）可能會有最多四分之一英寸的降雨，但大多數地方的降雨量將較少。

國家氣象局表示，第一場風雨離開該地區後，11日將轉為陰天。12日是「不確定的一天」，但周四（即13日）對南加 州大部分地區來說，天氣可能會非常潮濕。 官員表示，降水量將接近甚至超過1英寸，這在三月是不尋常的，因此該系統將帶來足夠的水分可供利用。

初步預測顯示，本周天氣將為沿海和谷地帶來1到2英寸的降雨，而山麓和山區預計將帶來2到4英寸的降雨。可能會出現輕微洪水和雷暴天氣。官員警告，1月受野火影響的地區，發生土石流的風險較大。

根據國家氣象局預測，13日積雪高度將降至3000英尺左右；吹雪可能會使山區旅行變得困難。

國家氣象局還表示，「最高氣溫將比正常低華氏10到15度，肯定感覺不像三月。」