我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

暴風雨襲南加 本周低溫潮濕

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
未來幾天南加州將迎來更多風暴雨，氣溫比正常三月低華氏10-15度。（示意圖取自Pexels/Kaique Rocha）
未來幾天南加州將迎來更多風暴雨，氣溫比正常三月低華氏10-15度。（示意圖取自Pexels/Kaique Rocha）

在經歷晴朗溫暖周末後，南加州居民將迎來更多降雨。 國家氣象局預測，從10日開始「一系列風暴」將給該地區帶來陰天和涼爽天氣；不過，預計第一輪降雨不會造成太大影響。

國家氣象局指出，第一輪風暴將於10日接近該地區，但它將在進入聖地牙哥縣的途中向南俯衝……雲層和降雨可能持續到下午晚些時候或傍晚...12日晚至13日，Point Conception以南地區有足夠的環繞性水分來產生一些小陣雨。

洛杉磯縣南部和卡塔利娜島（Catalina Island）可能會有最多四分之一英寸的降雨，但大多數地方的降雨量將較少。

國家氣象局表示，第一場風雨離開該地區後，11日將轉為陰天。12日是「不確定的一天」，但周四（即13日）對南加州大部分地區來說，天氣可能會非常潮濕。 官員表示，降水量將接近甚至超過1英寸，這在三月是不尋常的，因此該系統將帶來足夠的水分可供利用。

初步預測顯示，本周天氣將為沿海和谷地帶來1到2英寸的降雨，而山麓和山區預計將帶來2到4英寸的降雨。可能會出現輕微洪水和雷暴天氣。官員警告，1月受野火影響的地區，發生土石流的風險較大。

根據國家氣象局預測，13日積雪高度將降至3000英尺左右；吹雪可能會使山區旅行變得困難。

國家氣象局還表示，「最高氣溫將比正常低華氏10到15度，肯定感覺不像三月。」

加州 南加 洛杉磯

上一則

奇諾岡印度神廟 遭塗鴉政治口號

下一則

洛杉磯榮光聯誼會會長理監事交接

延伸閱讀

議會選舉將至…格陵蘭獨立呼聲高漲 美中俄競逐北極影響力成焦點

議會選舉將至…格陵蘭獨立呼聲高漲 美中俄競逐北極影響力成焦點
未來幾天南加州將迎來更多風暴雨 氣溫比正常低

未來幾天南加州將迎來更多風暴雨 氣溫比正常低
國務院官員涉網路出售國防機密被捕 收據金額疑是人民幣

國務院官員涉網路出售國防機密被捕 收據金額疑是人民幣
連續第2周 華府新掛牌房源數量再增加

連續第2周 華府新掛牌房源數量再增加
Blaize上市 推動沙加緬度半導體「走廊」

Blaize上市 推動沙加緬度半導體「走廊」
南加大研究：與較冷地區相比 極熱地區老人衰老得更快

南加大研究：與較冷地區相比 極熱地區老人衰老得更快

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…