我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

報案稱被綁架 跨性別者反遭警射殺

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，但因持刀接近警察遭警方射殺。（洛市警員隨身攝影解圖）
30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，但因持刀接近警察遭警方射殺。（洛市警員隨身攝影解圖）

洛杉磯時報報導，30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）2月7日在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，因持刀接近警察遭警方射殺，送醫仰賴生命維持系統數週後，於2月27日過世。洛杉磯市警局本月9日公布影片揭露事件經過。

事發上午莫蘭撥打911稱，在聖費南度路（San Fernando Road）10000號街區被綁架。根據監控攝影，警方用西班牙語與情緒崩潰的她對話，在她位於汽車旅館房間內徘徊時用槍口對準她，當莫蘭慢慢走向警察時，警方開槍。

根據遊民巷（Skid Row）非營利組織人行道計畫（Sidewalk Project）執行主任史內歐克（Soma Sakeoil），莫蘭聲稱自己在汽車旅館內遭非法拘禁，可能是性交易受害者。史內歐克說，莫蘭被槍殺後送醫搶救，但由於無法聯繫她在厄瓜多爾（Ecuador）家人，醫院最終終止生命維持系統。洛杉磯驗屍官辦公室稱，尚未通知法定近親，案件相關資訊有限。洛市警局直到一週後才承認她的死亡。

莫蘭在網路上幾乎沒留下任何足跡，她為何在汽車旅館仍是個謎團。史內歐克說，「此事件對民眾來說意味著很大威脅，他們會害怕報警時，警方射殺他們。」

洛市警局確認當天開槍射殺莫蘭是任職四年的警官桑切斯（Jacob Sanchez），隸屬山麓分局（Foothill Division）。目前警方尚未披露相關細節，包括警察抵達現場時，是否逮捕莫蘭所指的綁架者等。

在與911人員對話中，可聽到情緒激動的莫蘭說，一名住在另一間房的男子將她非法居留，且她被帶到男子房內。「我向你發誓，我沒有理由騙你，主耶穌基督在上」莫蘭電話中啜泣道。「他們強迫你這樣做嗎？」911接線員問，「是的」莫蘭說。警方指出，接線員隨後向山麓分局通報，稱可能是起綁架案。

根據警方釋出的影片，一群警員進入房間，要求莫蘭坐在床上，她向他們展示自己後腦勺的傷，稱是被瓶子「多次」打傷所致。之後，檢查她傷口的警官向同事建議，應將其進行心理健康「拘留」。當另一警官到場，她變得更加激動，哭泣大喊警方離開，隨後將小冰箱推向警方，拿起一把刀，警察拔槍瞄準她。當莫蘭朝他們移動時，桑切斯開槍將其射倒在床上。

30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（P...
30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，但因持刀接近警察遭警方射殺。（洛市警員隨身攝影解圖）
30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（P...
30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，但因持刀接近警察遭警方射殺。（洛市警員隨身攝影解圖）

洛杉磯 遊民 心理健康

上一則

洛杉磯榮光聯誼會會長理監事交接

下一則

洛縣提供首購族15萬購屋資金 內陸帝國房市潛力大

延伸閱讀

白宮旁特勤開槍制伏武裝男 身分確認 警：他想被殺

白宮旁特勤開槍制伏武裝男 身分確認 警：他想被殺
抗議、開槍、縱火…民眾不滿馬斯克 破壞特斯拉事件頻傳

抗議、開槍、縱火…民眾不滿馬斯克 破壞特斯拉事件頻傳
好萊塢汽車旅館 獲提名文化古蹟

好萊塢汽車旅館 獲提名文化古蹟
保護年邁母親 南加男子槍殺兄長

保護年邁母親 南加男子槍殺兄長
一上班就得讓自己很忙？這些症狀代表可能有高功能焦慮症

一上班就得讓自己很忙？這些症狀代表可能有高功能焦慮症
阻止盜竊汽車零件 南加男子遭歹徒槍殺

阻止盜竊汽車零件 南加男子遭歹徒槍殺

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…