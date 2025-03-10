報案稱被綁架 跨性別者反遭警射殺

30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）上月在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，但因持刀接近警察遭警方射殺。（洛市警員隨身攝影解圖）

洛杉磯 時報報導，30歲跨性別女性莫蘭（Linda Becerra Moran）2月7日在帕科伊馬（Pacoima）一家汽車旅館內報警求助，因持刀接近警察遭警方射殺，送醫仰賴生命維持系統數週後，於2月27日過世。洛杉磯市警局本月9日公布影片揭露事件經過。

事發上午莫蘭撥打911稱，在聖費南度路（San Fernando Road）10000號街區被綁架。根據監控攝影，警方用西班牙語與情緒崩潰的她對話，在她位於汽車旅館房間內徘徊時用槍口對準她，當莫蘭慢慢走向警察時，警方開槍。

根據遊民 巷（Skid Row）非營利組織人行道計畫（Sidewalk Project）執行主任史內歐克（Soma Sakeoil），莫蘭聲稱自己在汽車旅館內遭非法拘禁，可能是性交易受害者。史內歐克說，莫蘭被槍殺後送醫搶救，但由於無法聯繫她在厄瓜多爾（Ecuador）家人，醫院最終終止生命維持系統。洛杉磯驗屍官辦公室稱，尚未通知法定近親，案件相關資訊有限。洛市警局直到一週後才承認她的死亡。

莫蘭在網路上幾乎沒留下任何足跡，她為何在汽車旅館仍是個謎團。史內歐克說，「此事件對民眾來說意味著很大威脅，他們會害怕報警時，警方射殺他們。」

洛市警局確認當天開槍射殺莫蘭是任職四年的警官桑切斯（Jacob Sanchez），隸屬山麓分局（Foothill Division）。目前警方尚未披露相關細節，包括警察抵達現場時，是否逮捕莫蘭所指的綁架者等。

在與911人員對話中，可聽到情緒激動的莫蘭說，一名住在另一間房的男子將她非法居留，且她被帶到男子房內。「我向你發誓，我沒有理由騙你，主耶穌基督在上」莫蘭電話中啜泣道。「他們強迫你這樣做嗎？」911接線員問，「是的」莫蘭說。警方指出，接線員隨後向山麓分局通報，稱可能是起綁架案。

根據警方釋出的影片，一群警員進入房間，要求莫蘭坐在床上，她向他們展示自己後腦勺的傷，稱是被瓶子「多次」打傷所致。之後，檢查她傷口的警官向同事建議，應將其進行心理健康 「拘留」。當另一警官到場，她變得更加激動，哭泣大喊警方離開，隨後將小冰箱推向警方，拿起一把刀，警察拔槍瞄準她。當莫蘭朝他們移動時，桑切斯開槍將其射倒在床上。