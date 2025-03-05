洛縣大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬元

長堤加州州立大學前現任員工涉共謀偽造工時，盜取逾3萬6560美元公款被控重罪，若罪名成立最高可判三年監禁。（截至google地圖）

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）4日宣布，長堤加州 州立大學（CSULB）體育部時任員工阿爾曼扎（Oscar Perez Almanza）與前任員工麥克斯韋爾（Hender Noe Maxwell），被控在2022年1月至12月期間利用虛假工時報表，合謀詐領學校公款3萬6560美元，兩人各被控一項重罪共謀罪及一項重大盜竊罪。

霍克曼表示，CSULB是依賴公共資金與公眾信任的高等學府，但涉案員工的行為嚴重違反這種信任。檢方認為，從加州知名公立大學系統盜竊，相當從納稅人及數千名依靠該校獲取平價教育與就業 機會的學生手中行竊。負責此案的公共誠信部門強調，將確保所有濫用公共資源的人承擔法律責任。

檢方表示，阿爾曼扎（1985年生）與麥克斯韋爾（1986年生）各被指控一項共謀實施重大盜竊罪及一項重大盜竊罪。調查顯示，阿爾曼扎當時擔任該校體育部現場主管，麥克斯韋爾則為場地工作人員，但在離職後仍持續提交工時表，虛報數百小時並不存在的工時。阿爾曼扎明知麥克斯韋爾已不再任職，卻仍批准這些虛假工時表，導致學校支付薪資後，兩人再平分詐得款項。檢方認為，該案涉及精心策畫，犯罪手法複雜且具有高度專業性，對學校財務造成實質損害。

兩名被告4日提審時均否認指控。法院允許兩人自行擔保釋放，但要求繳交護照作為擔保，案件預計4月14日進行預審聽證。若罪名成立，兩名被告恐面臨最高三年縣監刑期。檢方強調，目前的指控僅為控方指控，依法律程序，在法庭證明有罪之前，被告仍被推定無罪。