我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要瞄準中國造船業了 傳備妥行政命令 18項措施連發

矢言插旗火星、拋美烏進度 川普國會演說時間破紀錄

洛縣大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬元

洛杉磯訊
長堤加州州立大學前現任員工涉共謀偽造工時，盜取逾3萬6560美元公款被控重罪，若罪名成立最高可判三年監禁。（截至google地圖）
長堤加州州立大學前現任員工涉共謀偽造工時，盜取逾3萬6560美元公款被控重罪，若罪名成立最高可判三年監禁。（截至google地圖）

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）4日宣布，長堤加州州立大學（CSULB）體育部時任員工阿爾曼扎（Oscar Perez Almanza）與前任員工麥克斯韋爾（Hender Noe Maxwell），被控在2022年1月至12月期間利用虛假工時報表，合謀詐領學校公款3萬6560美元，兩人各被控一項重罪共謀罪及一項重大盜竊罪。

霍克曼表示，CSULB是依賴公共資金與公眾信任的高等學府，但涉案員工的行為嚴重違反這種信任。檢方認為，從加州知名公立大學系統盜竊，相當從納稅人及數千名依靠該校獲取平價教育與就業機會的學生手中行竊。負責此案的公共誠信部門強調，將確保所有濫用公共資源的人承擔法律責任。

檢方表示，阿爾曼扎（1985年生）與麥克斯韋爾（1986年生）各被指控一項共謀實施重大盜竊罪及一項重大盜竊罪。調查顯示，阿爾曼扎當時擔任該校體育部現場主管，麥克斯韋爾則為場地工作人員，但在離職後仍持續提交工時表，虛報數百小時並不存在的工時。阿爾曼扎明知麥克斯韋爾已不再任職，卻仍批准這些虛假工時表，導致學校支付薪資後，兩人再平分詐得款項。檢方認為，該案涉及精心策畫，犯罪手法複雜且具有高度專業性，對學校財務造成實質損害。

兩名被告4日提審時均否認指控。法院允許兩人自行擔保釋放，但要求繳交護照作為擔保，案件預計4月14日進行預審聽證。若罪名成立，兩名被告恐面臨最高三年縣監刑期。檢方強調，目前的指控僅為控方指控，依法律程序，在法庭證明有罪之前，被告仍被推定無罪。

加州 長堤 就業

上一則

安吉ECM 整合醫療、社工、營養 優化服務流程

下一則

墨西等前3大貿易夥伴被加關稅 加州物價恐漲

延伸閱讀

洛縣公立大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬美元

洛縣公立大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬美元
給洛縣新檢察長霍克曼點讚

給洛縣新檢察長霍克曼點讚
梅南德斯兄弟弒親案 洛杉磯縣檢察長拒重審

梅南德斯兄弟弒親案 洛杉磯縣檢察長拒重審
洛縣檢察長拒絕對梅南德斯兄弟弒親案重審訴求

洛縣檢察長拒絕對梅南德斯兄弟弒親案重審訴求
南加站街女亂象難平息 亞裔男為爭妓大打出手

南加站街女亂象難平息 亞裔男為爭妓大打出手
預防人口販賣危機 弱勢群體淪為目標

預防人口販賣危機 弱勢群體淪為目標

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31
中國籍嫌犯賈澤悅（左）與李明智。（DOJ提供）

助殺豬盤洗錢超1300萬 南加3華人精心掩蓋仍被捕

2025-02-25 20:34

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價