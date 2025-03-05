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諮詢師：華亞裔社區 心理健康幫助資源亟待開發

洛杉磯訊
亞裔健康服務中心心理諮詢師曾敏表示，不僅本次野火的直接受害人，野火的間接受害人也可能面臨心理挑戰。（南加廣府人聯誼會提供）
亞裔健康服務中心心理諮詢師曾敏表示，不僅本次野火的直接受害人，野火的間接受害人也可能面臨心理挑戰。（南加廣府人聯誼會提供）

心理健康長期以來都沒有得到足夠重視，人們能夠獲得的相關支持和幫助也仍缺乏。華裔心理諮詢師曾敏（Man Carina Tsang）表示，尤其是華裔和亞裔社區，心理健康幫助資源亟待開發。

洛杉磯野火引發了社區對創傷心理的討論，曾敏表示，在華人文化當中，心理層面的問題一直是大家比較容易疏忽的問題，很多人不知如何釋放自己的壓抑和困惑，旁人也不知道如何理解、包容和幫助他們。

因自己外婆嚴重潔癖、長期難以與人溝通，曾敏從小就立志要成為一名心理醫生。完成洛杉磯加大心理學和南加大臨床社會學成人心理學專業後，她成為史丹福大學醫院和亞裔健康服務中心的心理咨詢師。

她表示，她照顧的病人中很多都是亞裔和少數族裔，很多人是需要長期吃藥治療的程度。他們中很多人有幻聽，沒有家人陪伴，需要很多幫助，手上不少病人甚至需要為他們制定預防自殺的安全計畫。她說，當一個人感覺心理壓力巨大無法解脫開始有自殺想法的時候，心理醫師就會為他們制定安全計畫，包括要求提供緊急聯絡人的資訊，但很多人常常連一個人都寫不出，相當可憐。

她經手的一些病人，也因為沒有得到及時的幫助，病情進一步惡化，進入精神病院，也根本沒有人去看他們，只有心理醫師和醫師去看他們。她認為，心理學目前無論在美國還是中國，都還處於不夠受重視的地位，亞裔社區挑戰更大，比如很多有憂鬱的人和家人同住，但家人並不知道他們的情緒問題，他們也不想讓家人知道自己的情緒問題，長期以往，惡性循環。

她呼籲社會正視民眾的心理健康問題的嚴重性，也希望華人和亞裔社區對自己身邊的人，包括自己的孩子、家人和朋友，有更多的關懷和理解，也希望社會有更好的資源，給到這些沒有被社會看到的人。

亞裔 心理健康 洛杉磯加大

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