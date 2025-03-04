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水源缺水費漲 民眾雙重壓力

記者楊青╱洛杉磯報導
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核桃谷水區主席趙百淳表示，南加州長期以來面臨水資源短缺和水費不斷上漲的雙重壓力。（記者楊青╱攝影）
核桃谷水區主席趙百淳表示，南加州長期以來面臨水資源短缺和水費不斷上漲的雙重壓力。（記者楊青╱攝影）

「我們水區長期以來一直完全依靠進口水」，核桃谷水區（Walnut Valley Water District）主席趙百淳表示，包括華裔人口密集的聖蓋博谷東區多個城市在內，長期以來面臨水資源短缺和水費不斷上漲的雙重壓力。

核桃谷水區包括鑽石吧、大部分的核桃市、波莫那、工業市和羅蘭岡，是聖蓋博谷華人住家和商戶最為集中的水區之一。趙百淳表示，南加地處沙漠地區，沒有人畜能夠依賴的自然水源，水供應一直依靠外援，比如核桃谷水區的水100%從南加州大都會水局（Metropolitan Water District of Southern California）購買，大都會水局的水則來自北加州和科羅拉多河，供應南加六個縣26個城市1900萬人口的日常用水，近年科羅拉多河嚴重乾旱，使得大都會水區以及像核桃谷水區這樣的買水戶面臨更嚴峻挑戰。

「這也是這些年來大都會水局一直鼓勵大家換掉草皮，更換省水植物，實施限水令的主要原因」，側面反證了南加州的乾旱程度。趙百淳表示，事實上這些年南加民眾配合省水已做得相當好。她舉例說，自己的兩個女兒，一個住爾灣，一個住在西洛杉磯，分別將自家庭院的傳統植物換成省水植物和石頭，各地居民淘汰大片草坪的情況比比皆是，但即便如此，南加缺水的情況依然愈來愈嚴峻，人口和工業不斷增加，老天爺卻連續數月甚至整年不下雨。

趙百淳表示，從2007年至2024年，大都會水局水費每英畝英尺從800美元上漲至1500美元，今年預計比去年再漲10%左右。大都會水費漲價為單向決定，無需通過公聽，但漲價壓力直接投射到地方用戶。她表示，事實上正因沒有自然水資源導致民眾必須節約用水、但節約用水又導致水局收入減少，老舊設備翻修和維護入不敷出，從而刺激水費再度上漲，民眾左右為難，極其尷尬。

趙百淳表示，此次洛杉磯野火留下南加史無前例的重創，民眾現在關注水費的同時更關注水資源儲備情況。她表示，吸取本次火災教訓，核桃谷水區的各水塔儲備良好。

南加 大都會 核桃

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