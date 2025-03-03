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青少年志工文化踏青聯誼 了解華工拓荒史

記者啟鉻╱洛杉磯報導
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部分參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）
部分參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯海外青年文化大使協會(FASCA)、洛杉磯青年救國團團友會成員及部分親友1日舉辦春遊踏青採橘聯誼活動。他們還參觀加州柑橘州立歷史公園，了解華工在美國的拓荒史及河濱柑橘產業如何影響加州經濟與文化。主辦者之一邱啟宜表示，希望青少年志工通過這次活動，「做中學，學中做」擴大視野創造更多生活價值，培養領導能力和實力。

近80名參與者首先在河濱市一座60英畝的橘園農場採摘不同品種橙橘。FASCA召集導師楊賢怡，以及老師徐芝蘭，帶領青少年志工體驗農業課程和團隊合作精神，增進彼此感情。午間在台僑創辦的荷竹園農場品嘗台灣傳統小吃，包括炒米粉、甘蔗雞及筍乾豬蹄等。活動上，主辦者鑑於匹克球日益普及，介紹該運動，鼓勵大家平時多強身健體。

隨後參與者前往加州柑橘州立歷史公園探訪。這是一座占地近250英畝的公園式柑橘博物館，展示加州柑橘產業的歷史與發展。這裡不僅保留大片柑橘園，還透過展覽、導覽與活動，讓參觀者了解柑橘產業如何影響加州經濟與文化，以及華人先民對河濱柑橘產業發展貢獻。前南加大（USC）教授尤之毅表示，讓青少年志工了解華裔族群在美國生存狀況，及歷史上1882年「排華法案」，還有華裔特質以及對美國的發展貢獻，非常有意義。她認為，華裔年輕人應擺脫主流社會對華裔群體的刻板印象，走向社區、走向世界。華裔年輕人身上，既保留華人勤奮、努力拚搏特質，也有美國的自由精神和創造力。

邱啟宜、楊賢怡等，也與大家分享台裔移民故事、華工在美國拓荒史，以及橙橘分類和種植技巧方面知識。參與活動的還有青年救國團團友會輔導員何沛嫄丶吳典龍、呂政達、李梅如、李宜秋等。

加州 華裔 洛杉磯

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