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世報3月1日理財講座 洛縣估值官將親臨分享房產最新政策

記者王若然／洛杉磯市報導
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洛杉磯世界日報將在3月1日（周六）舉辦實體理財講座，特別邀請洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeffery Prang）到場演講。（洛縣估值官辦公室）
洛杉磯世界日報將在3月1日（周六）舉辦實體理財講座，特別邀請洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeffery Prang）到場演講。（洛縣估值官辦公室）

洛杉磯世界日報將在3月1日（周六）舉辦實體理財講座，特別邀請洛杉磯縣估值官（Assessor）潘杰夫（Jeffery Prang）到場演講，主題包括洛杉磯縣房產最新政策、房產繼承以及為野火受災戶提供幫助等。

洛杉磯縣估值官辦公室的主要職責是評估房子價值以及決定房產稅率。房產是與民眾息息相關的話題，洛杉磯縣估值官潘杰夫將親臨現場，為民眾介紹洛縣最新的房產政策，詳細解釋房產稅體系的運營，19號提案如何影響房產繼承計畫，以及洛縣估值官辦公室在最近的洛杉磯縣野火中對受災住戶提供的幫助。

潘杰夫是他給自己取的中文名字，除了專業事務之外，他還經常出席華人團體、地方政府的活動，與華人社區關係緊密。潘杰夫2014年當選為第27屆洛杉磯縣估值官，此後又分別在2018、2022年高票連任成功。潘杰夫生長於密歇根州的Warren市，畢業於密歇根州立大學（Michigan State University）。此後，他來到加州定居，並擔任了西好萊塢市市議員長達近18年。期間他數次任職市長和城市其他公務職位。潘杰夫率領的洛縣估值官辦公室是全國估值官辦公室中最大的，擁有1400位職員，其管理的房產納稅體系，每年的房產稅收入約有240億美元。

除了洛縣估值官到場演講，當天還有會計師、加州稅務局人員等帶來不同領域的稅務、理財講座，為您提供2025年納稅季寶貴的稅務知識。2025世界日報理財稅務講座」將於3月1日在世界日報大樓四樓舉行，活動免費入場，免費停車，不須事先報名。時間是上午9時至下午3時，地點為1588 Corporate Center Dr.，Monterey Park，CA 91754。

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