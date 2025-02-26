世報理財稅務講座／川普稅改簡化階級 誰受益最大？

楊光明會計師（Robert Yang）。（楊光明提供）

洛杉磯世界日報 將在3月1日（周六）在世界日報大樓舉辦「2025理財稅務講座」，講員之一楊光明（Robert Yang）會計師將解析川普 或將推出的稅改政策，對個人和商家造成的影響。

楊光明會計師表示，川普曾提出將原本七個等級的所得稅納稅標準簡化成兩級。這樣的稅改對納稅人來說意味著什麼？哪個收入階級是最大受益人？楊光明將在當天的講座上為大家解析。此外，川普提出將國稅局（Internal Revenue Service）變成對外稅務局（External Revenue Service），將國內稅收政策改變後帶來的收入減少通過對外增加關稅 來彌補，包括增加對中國的關稅。

楊光明還提到，在川普增加關稅的政策下，電商物流公司十分驚恐。例如若川普取消了從中國進口的800美元以下商品的關稅免除政策，以及施加10%的關稅，將大大影響國際電商物流業，如Shein和Temu。

此外，關乎民眾生活的稅改政策，還包括取消加班費和小費的所得稅，取消社安金所得稅。

楊光明表示，川普的稅改政策很可能在今年年底生效。如今國會兩院都在川普手中，這些稅改政策極大可能會實現。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，台灣大學商學士及美國企管碩士(MBA) ， 20多年的稅務經驗，經營自己的會計師事務所。

「2025世界日報理財稅務講座」將於3月1日在世界日報大樓四樓舉行，活動免費入場，免費停車，不須事先報名。時間是上午9時至下午3時，地點為1588 Corporate Center Dr.，Monterey Park，CA 91754。除了楊光明會計師的演講，還有加州稅務局納稅人權益倡導辦公室職員講解小企業報稅需知，洛杉磯縣估值官潘杰夫講解洛杉磯縣房屋政策更新、房產繼承等知識。