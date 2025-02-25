太極門學會新春茶敘 百餘人為世界祈福

太極門氣功養生學會點燈儀式，邀請貴賓點亮代表希望的四個大型字母「HOPE」。（太極門氣功養生學會）

一年之計在於春，一生之計在於修心養性。太極門氣功養生學會23日在其巴沙迪那道館舉辦「愛與良心，希望之光」新春茶敘，各界領袖、民眾百餘人齊聚。

掌門人洪道子博士透過弟子代唸致詞表示，「太極門文化自遠古傳承至今，海納百川，包羅萬象，蘊養世人身心靈健康之精氣神，幸福和諧之處世態度，期能促進世界的愛與和平。」他強調，2025開年動蕩，全球災難頻傳，但多變的是生活和外在環境，不變的是修心養性的日常。「我們需要比以往任何時候都更加團結一心，行穩致遠，篤行不怠。」

活動中，太極門弟子特別獻唱「和平祝禱歌」並安排點燈儀式，點亮代表希望的四個大型字母「HOPE」，以此鼓勵大家點亮心燈、沉靜心靈、點燃希望。活動還邀請來賓靜心一分鐘，為世界祈福，散播善與愛。此外，弟子代表也與在場來賓分享他們練習氣功的成長故事，傳遞身心靈修煉的正面力量。

現場活動還包括祥獅獻瑞、功夫茶、寫春聯、烤橘子等，讓來賓感受濃厚的傳統年味和太極門的文化魅力。活動吸引不少非華裔面孔，有來自厄瓜多爾、墨西哥的移民，也有美國本土居民。參與者表示，一踏入活動現場，就能感受到滿滿的正能量，讓他們非常感動。

緬甸 駐洛杉磯總領事Zaw Linn Maung到場祝賀，鑽石吧 市長鄧嘉猷、亞市市議員王愛琳為學會頒發賀狀。加州 財務長馬世雲、加州參議員Bob Archuleta、核桃市長Linda Freedman、聖伯納汀諾縣教育總監Ted Alejandre等各地政府、學區官員透過影片祝賀。 鑽石吧市長鄧嘉猷（右）為太極門氣功養生學會頒發賀狀。右為弟子代表林佑達。（記者趙健/攝影）