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華女透過加州社大ADT項目 轉入州大實現夢想

洛杉磯訊
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肖夢璐（Menglu Xiao，譯音）通過加州社區學院副學士學位轉學項目，獲得轉入四年制大學的保送名額。（受訪者提供）
肖夢璐（Menglu Xiao，譯音）通過加州社區學院副學士學位轉學項目，獲得轉入四年制大學的保送名額。（受訪者提供）

教育永遠不會晚。華人移民肖夢璐（Menglu Xiao，譯音）透過自己在爾灣山谷（Irvine Valley）學院畢業後轉入長堤州立大學（CSULB）深造的經歷，現身說法鼓勵有相似經歷的人們，不要放棄高等教育的夢想。

肖夢璐在中國長大，上初中時，因為母親離家出走，導致她個人生活與學業上的掙扎，17歲時便輟學了。結婚後移民美國，在加州爾灣定居。生活在爾灣社區裡，隨處感受人們對教育的重視。她看到各個年齡段的人都在報名參加社區學院的課程，感覺像是收到了一個信號，現在去上學還不晚，可以重新追求被迫放棄的夢想。

肖夢璐介紹，「我在27歲時報名進入當地的社區學院，開始上ESL（英語第二語言）課程，以提升技能並建立自信。在這個過程中，我遇到了一位改變我人生的老師。她看到了我的潛力。在她的鼓勵和支持下，我感到自己可以成就一番事業——回饋社會、幫助他人」。

通過與輔導員和老師的密切合作，肖夢璐完成了通識教育課程並達到了轉學要求。求學的道路上雖很艱辛，但自己努力不懈，2024年春季從Irvine Valley學院畢業，並通過加州社區學院的轉學副學士學位（ADT）項目，成功轉入了長堤州立大學（CSULB）。作為一名轉學生，她將在這所校園學習兩年，就可能獲得社會工作專業的學士學位。

肖夢璐表示，加州社區學院幫助學生實現夢想，對於像她一樣的許多學生來說都是福音。無論起點如何，學生們都有機會在這裡找到自己的成功之路。她呼籲，第一步就是行動起來，不要錯過接受高等教育的機會。有意願的人可以訪問 ICanGoToCollege.com，瞭解更多關於轉學副學士學位項目及其他轉學途徑的訊息。

加州 爾灣 長堤

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