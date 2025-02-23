喜瑞都市議員競選激烈 華裔老人遭不同立場者威脅嚇哭

謝苗家貞（右）與支持她的選民Garcia女士。（謝苗家貞提供）

喜瑞都 市（Cerritos）將於3月選出三名市議員，根據該市官網，共有十名候選人競逐，戰況激烈，支持不同候選人的群體甚至演變成「幫派」鬥爭，嚇哭一位七旬華裔 老人。

喜瑞都市市議員候選人之一謝苗家貞（Sophia Tsa）說，近日來到一家老人公寓拜票，剛好有一位多年好友，因此想拜託這位老人幫忙宣傳。謝苗家貞也聯繫了當時不在場的老人公寓經理，希望得到其允許。

結果第二天，謝苗家貞收到這位好友電話留言嚇一跳。這位華裔老人說：「我真是被你害慘了。」老人解釋，公寓經理將謝苗家貞到訪的事傳給另外一位市議員候選人，「現在大家都在罵我」；她的選票也被其他候選人拿走了。她說，「我沒辦法了呀；」「我現在被罵得狗血淋頭了。真的一點辦法也沒有了」。老人最後說，真的很抱歉，「我一直很感謝你，所以想幫你。」老人的言語中帶著無奈，甚至哭腔。

謝苗家貞表示，公寓內其他人可能因為老人支持她而感到不滿，因此對她進行威脅恐嚇。謝苗家貞表示，她對老人感到很抱歉，覺得她很可憐。她說，因此事件，再也不敢到其他老人公寓拜票了，怕類似的事情再次上演。

謝苗家貞說，有些候選人在拜票時，直接說服選民簽名後將票拿走，雖然是合法的，但是她表示，希望選民投票能夠慎重，不要隨便就把票交出去；至於候選人，則要「好好地選，正派地選」。

謝苗家貞在喜瑞都市居住了41年。她擔任ABC學區 教委17年。她表示，參選市議員是她作為市民的職責所在。走訪選民過程中，她發現一些選民有黨派誤解。她特別澄清，她之前是共和黨，但現在為無黨派人士。她說，城市地方選舉無關黨派，她有能力聯合兩黨人士，團結起來共創城市美好未來。

謝苗家貞說，參選市議員，她希望能夠做真正有利於城市的事。在擔任學區教委期間，她將中英雙語沈浸教學帶回到ABC學區，並從一個班發展到三個班。參選喜瑞都市市議員，她希望將喜瑞都市打造成治安更好、設施更加健全、市容更美麗、財政更健康的城市。