洛杉磯縣政府改革小組徵公共服務人才 3月7日申請截止

洛杉磯縣縣政委員會20日宣佈組建政府改革工作小組，面向社會徵召公共服務人才，為塑造洛杉磯地方政府的未來出謀劃策。（洛杉磯縣政府）

洛杉磯 縣縣政委員會20日宣布組建政府改革工作小組，面向社會徵召公共服務優秀人才，為塑造洛杉磯地方政府的未來出謀畫策，申請截期間為2025年3月7日之前。

洛縣 選民2024年11月投票 通過G提案，該項洛縣憲章修正案期望對洛杉磯縣現行的管理方式進行重大改變，並為2026年、2028年及以後逐步設定里程碑性的政府改革。

正在組建的政府改革工作小組為幫助這一轉變提供意見和建議，政府改革工作小組成員將包括社區領袖和居民，成員將來自不同部門的不同群體，包括勞工、商界、社區組織和公共服務等廣泛領域，其主要目標是促進有意義的公眾參與、向洛縣縣政委員會出謀畫策，同時監督改革方案的操作和實施。

洛縣縣政委員會鼓勵對政府管理改革和公共服務有能力有興趣人士積極申請，幫助塑造洛杉磯縣的未來。工作小組預計將在2025年5月30日之前舉行第一次會議，並在2028年12月3日之前完成工作。工作小組成員將按日領取津貼。

洛杉磯縣政委員會執行長嚴志豪（Edward Yen）表示，對於熱中於公共服務的人來說，這是一個對洛杉磯縣治理改革產生有意義影響的絕佳機會。

申請詳細資訊可造訪洛杉磯縣府官方網站https://measureg.lacounty.gov/join-the-task-force。申請需在3月7日之前提交。