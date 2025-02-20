我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

世報3月1日稅務講座 詳解災區減免

記者張庭瑜／洛杉磯報導
IRS雙語資深官郭珊珊將在世報3月1日財稅講座，解說洛縣火災區居民和企業可自動延期至10月15日報稅，無需申請、免罰款。（郭珊珊提供）
IRS雙語資深官郭珊珊將在世報3月1日財稅講座，解說洛縣火災區居民和企業可自動延期至10月15日報稅，無需申請、免罰款。（郭珊珊提供）

世界日報將於3月1日舉辦「2025世界日報理財稅務講座」，特邀國稅局(IRS)外展部全美中英雙語資深聯絡官郭珊珊擔任主講嘉賓，為民眾詳細解說受近期洛杉磯縣火災影響的各項稅務減免措施，其中最受矚目的是IRS特別核准，受災地區民眾可自動延長報稅期限至10月15日。

「凡是居住在洛杉磯縣，或企業登記地址位於洛杉磯縣的納稅人，都將自動獲得延期資格，完全不需要另外填寫表格或聯繫IRS。」郭珊珊解釋，這項延期優惠不僅適用於報稅截止日期，同時也包含稅款預付等相關繳納期限，且不會產生任何罰款或利息。為協助受災民眾，聯邦緊急事務管理局(FEMA)分別在艾塔迪那(Altadena)和爾灣加州大學(UCI)設立了兩個災害援助中心(Disaster Recovery Center)。郭珊珊表示，IRS官員也進駐這些援助中心，即時為民眾解答稅務相關問題。

「我們建議民眾可以先到IRS官網(IRS.gov)，輸入關鍵字『California disaster tax relief』，查閱完整的災區稅務減免資訊。」郭珊珊強調，網站上的資料相當完整，可以協助民眾快速了解自己是否符合申請資格。

除了災區稅務減免外，郭珊珊透露，此次講座將特別介紹多項實用的報稅工具和資源。「這些工具不僅可以協助民眾在報稅季節順利申報，還能幫助大家全年度更有效率地處理與IRS相關的各項事務，免去許多打電話或寫信聯繫的麻煩。」

2025世界日報理財稅務講座將於3月1日(周六)在世界日報社四樓舉行，特邀國稅局資深聯絡官郭珊珊主講災區稅務減免及報稅新工具，歡迎民眾踴躍參加。

IRS 報稅 世界日報

上一則

藝術駐地計畫 華人免費住法國城堡、體驗北極郵輪

下一則

LendingTree報告：近1/4情侶曾為錢分手

延伸閱讀

世報3月1日財稅講座詳解延後報稅優惠

世報3月1日財稅講座詳解延後報稅優惠
別太早指望它…國稅局：今年退稅時間恐延後

別太早指望它…國稅局：今年退稅時間恐延後
洛杉磯世界日報3月1日辦理財稅務講座 免費入場

洛杉磯世界日報3月1日辦理財稅務講座 免費入場
洛杉磯世界日報理財稅務講座 分享最新實用資訊

洛杉磯世界日報理財稅務講座 分享最新實用資訊
州長縣長齊上陣 嚴防災區土石流

州長縣長齊上陣 嚴防災區土石流
陸軍工兵團清理兩大火災區廢墟 預估年內完成

陸軍工兵團清理兩大火災區廢墟 預估年內完成

熱門新聞

ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外