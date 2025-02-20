世報3月1日稅務講座 詳解災區減免

IRS雙語資深官郭珊珊將在世報3月1日財稅講座，解說洛縣火災區居民和企業可自動延期至10月15日報稅，無需申請、免罰款。（郭珊珊提供）

世界日報 將於3月1日舉辦「2025世界日報理財稅務講座」，特邀國稅局(IRS )外展部全美中英雙語資深聯絡官郭珊珊擔任主講嘉賓，為民眾詳細解說受近期洛杉磯縣火災影響的各項稅務減免措施，其中最受矚目的是IRS特別核准，受災地區民眾可自動延長報稅 期限至10月15日。

「凡是居住在洛杉磯縣，或企業登記地址位於洛杉磯縣的納稅人，都將自動獲得延期資格，完全不需要另外填寫表格或聯繫IRS。」郭珊珊解釋，這項延期優惠不僅適用於報稅截止日期，同時也包含稅款預付等相關繳納期限，且不會產生任何罰款或利息。為協助受災民眾，聯邦緊急事務管理局(FEMA)分別在艾塔迪那(Altadena)和爾灣加州大學(UCI)設立了兩個災害援助中心(Disaster Recovery Center)。郭珊珊表示，IRS官員也進駐這些援助中心，即時為民眾解答稅務相關問題。

「我們建議民眾可以先到IRS官網(IRS.gov)，輸入關鍵字『California disaster tax relief』，查閱完整的災區稅務減免資訊。」郭珊珊強調，網站上的資料相當完整，可以協助民眾快速了解自己是否符合申請資格。

除了災區稅務減免外，郭珊珊透露，此次講座將特別介紹多項實用的報稅工具和資源。「這些工具不僅可以協助民眾在報稅季節順利申報，還能幫助大家全年度更有效率地處理與IRS相關的各項事務，免去許多打電話或寫信聯繫的麻煩。」

2025世界日報理財稅務講座將於3月1日(周六)在世界日報社四樓舉行，特邀國稅局資深聯絡官郭珊珊主講災區稅務減免及報稅新工具，歡迎民眾踴躍參加。