世報3月1日財稅講座詳解延後報稅優惠

川普稅改2.0延續舊制，北美華人會計師協會理事長張青提出「保守、穩健、練內功」七字訣，並將於3月1日世界日報財稅講座詳解稅改因應之道。（張青提供）

針對川普 稅改2.0將為納稅人帶來的影響，北美華人會計師協會理事長張青將於3月1日在世界日報 社四樓主講「2025世界日報理財稅務講座」，為民眾詳解最新稅務政策及因應之道。

張青透露，在川普重返白宮後，2017年減稅與就業法案（TCJA）的政策將獲延續，新版Trump 2.0稅改預計將維持TCJA主要內容至少八年，「這為納稅人提供了較為明確的政策預期」。

今年洛杉磯 地區納稅人將面臨重大變化。因應1月7日發生的大火，聯邦政府已將洛杉磯縣列為災區，全縣納稅人不分受災與否，皆可享有報稅展期。張青指出，小型企業（包括合夥企業及S型企業）的報稅期限從3月15日延至10月15日；個人納稅人及C型企業（一般企業）則從4月15日延期。其中S型企業（S Corporation）是美國稅法針對小型企業設計的特殊註冊形式，可避免公司和股東的雙重課稅；C型企業（C Corporation）則是如蘋果、微軟等大型企業普遍採用的公司形式。此外，2025年前三期的預繳稅款也獲准統一延至10月15日繳納。

面對複雜多變的經濟環境，張青提出「保守、穩健、練內功」的應對策略，並強調四大關鍵面向：首先是注重健康，「良好的身心狀態是永續經營的基礎」；其次是重視教育投資，包括培養下一代判斷力及企業人才培育；第三是提升效率，善用人工智能等新技術強化競爭力；最後則是謹慎理財，他建議現階段應著重現金流管理，可考慮4至6個月期的定期存款等低風險理財工具，建立完善的資產配置策略。

「面對國際局勢的不確定性，企業和個人都應避免衝動決策。」張青強調，謹慎應對當前環境至關重要。

「2025世界日報理財稅務講座」訂於3月1日（周六）下午在世界日報社四樓大廳舉行，張青會計師將深入剖析川普稅改2.0對納稅人的影響，並分享最新稅務規畫策略。講座不必報名，免費入場。