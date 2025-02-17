核桃谷水區藝術海報設計賽 28日截止

核桃谷水區（WVWD）2025年的藝術海報設計競賽開跑，圖為2024年獲得第一名的華裔學生Dlane Wang作品。（核桃谷水區提供）

轄區包括聖蓋博 谷多個華人聚居城市和地區的核桃 谷水區（WVWD），一年一度的藝術海報設計競賽即日開跑。今年的主題是「明智用水是…（Being Water Wise Is…）」，鼓勵轄區三至12年級學生和教師踴躍參與，以藝術展現的方式，幫助大眾了解水在生活中的重要性。參賽作品遞交截止日期為2月28日，優勝學生以及他們的老師，將獲得現金和禮品獎。

華裔學生Amy Zhou的作品獲得2024年第一名。（核桃谷水區提供）

核桃谷水區藝術競賽組委會表示，今年的主題，鼓勵參賽者表現如何明智和高效用水。最近幾年，清潔和安全的水，對公眾健康至關重要。此外，氣候變遷 給南加供水帶來越來越大壓力，水資源保護和管理的主題，也應反映在作品中。

核桃谷水每年一度的海報設計與藝術競賽都吸引大批學生參與。圖為2024年的頒獎典禮。（核桃谷水區提供）

參賽作品以班級名義提交，每個班級教師，最多可以選擇三個學生作品參賽。作品應繪製在12英寸X18英寸，或8.5英寸X11英寸的白色海報板或沒有線條的白色繪圖紙上；過小或過大藝術品，將不被接受。數位作品的像素，必須是3600x5400，解析度為300dpi。參賽作品須為原創，不接受任何照片、電視或影片。作品須在2月28日下午4時前，提交至Walnut Valley Water District（271 S Brea Canyon Rd., Walnut），或在截期前發電子郵件至[email protected]，數位呈交的參賽作品，同時需呈交USB。

華裔學生Kimberly Lu的作品獲得2024年第一名。（核桃谷水區提供）

參賽作品可以使用多種藝術媒材，蠟筆、記號筆、鉛筆等均可，創作鼓勵使用大膽、明亮、絢麗色彩，文字越少越好，單字拼字錯誤的作品，將不會被選中。

第一名將獲100美元現金獎，他們的教師將獲得WVWD最高250美元的亞馬遜學校用品，所有參賽學生和教師，都將獲得參與證書。

更多資訊，請至官網https://walnutvalleywater.gov/community/school-programs/art-contest/。