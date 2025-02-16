無照違規經營 聖蓋博取締東谷大道網紅夜市 僅剩零星餐車營業

2月11日，曾經熱鬧的夜市不再，僅剩下幾輛餐車。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 縣華人 聚居的聖蓋博 市，近期發展出一條夜市街。沿著東谷大道（East Valley Blvd），在一間華資超市的停車場前，每晚都聚集數輛餐車和數十個街頭攤販。這條美食街在社群爆火，成為不少華人的網紅打卡地。然而如今這條街熱鬧不在，僅剩零星四、五輛餐車；原來此前該地的諸多華人攤販，都是違規經營。

本報記者11日晚6時走訪這條夜市街，發現僅有四家餐車仍在經營；而街邊人行道，被黃色膠帶封住，阻止小販在此擺攤。根據這裡的一位餐車業主，城市執法人員9日來此拉的線。「幾周前有洛縣警局來檢查，這些商販撒腿就跑」。這位餐車業主認為，以後這些商販肯定還會再來。與這些小攤販不同，餐車是有執照的，屬合法經營，因此不害怕被查。

這處夜市在順發超市停車場前，在網路上被俗稱為「順發夜市」。起初僅有幾輛餐車每晚在此經營，後來逐漸發展成多輛餐車以及眾多街邊攤販共同營業。最多時，餐車數量可達六、七輛，小販則有數十個。在這裡，民眾可以吃到燒烤串、臭豆腐、羊肉湯、提拉米蘇、糯米糰子、鹽酥雞等在美國鮮有的中國食物和小吃。幾十家攤位聚集，煙火瀰漫，像極中國夜市，讓在美華人備感親切。因此許多華人慕名而來，這裡成為網紅打卡地。

然而，該夜市上的小攤販，大多沒有健康和營業許可證。隨著夜市的發展壯大，引起洛杉磯縣和聖蓋博市府的關注。根據聖蓋博市府1月21日的會議，在一月中旬的兩周內，洛杉磯縣衛生局兩次到訪做檢查，驅趕這裡沒有經營執照的小攤販。

曾在這裡擺攤的醬香餅老闆小唐，11日發布視頻，稱「一周不見、物是人非」、「美國路邊攤不好做」。小唐表示，「國內經濟環境不好，最近兩年大量華人登陸美國，沒有語言和技能優勢，路邊攤是個不錯選擇。」

對順發夜市被取締，民眾有不同看法。有民眾感到可惜，稱還沒來得及去就沒有了。還有民眾表示，喜歡的攤位沒了，以後吃不到家鄉的美食。但也有人認為，這些小攤販無證經營，後患無窮，應該被取締。還有人說，這些小攤販對交通、行人造成不便，也沒有及時清理周圍垃圾，給當地商家造成不便，確實應該被整改。