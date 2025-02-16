防止夜市泛濫 聖蓋博市擬急定商販法規

聖蓋博曾經熱鬧的夜市如今僅剩下幾輛餐車。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 東谷大道（East Valley）上如雨後春筍般冒出來的街頭商販形成了難得一見的華人 夜市，一方面這讓華人民眾驚喜，一方面這又讓當地政府頭疼，擔心在缺乏監管下帶來的隱憂。聖蓋博市此前沒有針對街頭攤販的明文規定，目前正在加緊制定相關規範法律。

在1月29日的聖蓋博市議會上，城市規畫經理Samantha Tewasart為市議員講解了該市對街頭攤販的初步法律擬定條例。其中最重要的，是所有街頭商販必須持有經營者許可證（seller's permit），城市商業經營執照（City business licence）以及洛杉磯縣衛生局許可證。除此之外，執業規範包括居民區流動攤販經營時間為早上9時至下午6時；商業區路邊攤販營業時間為上午8時至晚上8時；路邊靜態攤販不得在居民區內擺攤；不得在農夫農場等活動500英尺範圍營業等。

對於不符合規定經營的商販，第一次罰款250美元，一年內若再犯第二次將被罰款500美元，一年內第三次及之後幾次違規，每次罰款1000美元。市府 聖蓋博1月21日的市議會上，討論了對商販的規範。（視頻截圖） 草擬的規範中說明，在正式條例實施後的一個月內，市府人員主要對商販進行口頭警告和普法教育，之後若再違規則處以罰款。

聖蓋博市府依照州法草擬了對該市街頭商販的規定。值得注意的是，本次草擬的條例僅針對街頭商販，對餐車不受影響。

針對聖蓋博市街頭商販的法規制定情況，該市華裔市議員丁言愉在1月21日的市議會上發表看法。他說確實需要相關法規對商販進行管制，這關乎公共安全和城市責任。

市議員赫喬治（Jorge Herrera Avila）表示，他曾到過現場，這些商販如何繳稅，增加城市稅收也是值得商榷的。

聖蓋博市長吳程遠表示，聖蓋博市府將於2月18日，召開公聽會並討論擬定條例第718號，修訂聖蓋博市商業法規，並新增規範人行道小販經營章節及涉及小販及商販停車規定。

若該提案獲得市議會通過，將安排在下次市議會例行會議上進行二讀，該條例將於正式通過後30天內生效，而在該案正式生效之前，聖蓋博市府仍會與洛縣 衛生局持續取締無證攤販。