抓無證移民 缺工影響加州華人生活

川普打擊非法移民，讓入境美國之路變得愈來愈難。（記者張宏／攝影）

川普 打擊非法移民 也波及華人 生活。有華人表示，最近家裡園丁不敢上班，也聯繫不到；還有華人承包的工程有工人去躲風頭不上班，工程被迫延期；中加州農場也因為無證工人躲藏，導致農無人耕種和採摘。

亞凱迪亞居民Tiffany劉表示，最近下雨家裡的草長很高，但西裔園丁一直聯繫不上。這個園丁最近幾年負責他們整個小區的鋤草剪枝，但最近突然找不到人，聽說是擔心川普抓非法移民，不敢上工，怕被遣返。

還有華人找不到清潔工。阿罕布拉華人John王表示，每月來公司打掃兩次的清潔工夫婦，最近害怕移民局上門抓人，說要回墨西哥住一段時間。王先生只好臨時找人，但做這行多是西裔，難道以後找清潔工要先看身份證？

川普這番操作也波及建築行業，一名不願具名的華人開發商表示，工地最近有些工人躲風頭不敢上班，人手變少導致工程延期，本該一周工期現在可能需要兩到三周，因為工人基本都是西裔，華人比較少。該公司員工都要報稅，必須有合法身分，但工程是下包給建築公司，而這些公司的員工有無合法身分就不得而知了。

農場可能是非法移民的聚集地。據ABC新聞報導，被認為美國糧倉的加州中部谷地供應美國四分之一的糧食，並產出40%的水果、堅果和其他食品。然而，加州約一半農場工人都是無證移民，川普大規模驅逐無證移民和ICE在全國突襲，導致這些農場工人躲在家裡不出工。西裔農場工人Xochilt Nuñez表示，這些無證移民們生活在恐懼之中，因為擔心移民官會來到田野，害怕被驅逐出境而留在家裡，有些人甚至不敢出門購買食品雜貨。有人在這裡已生活35年，工作納稅，卻沒有獲得工作許可。

移民權利組織表示，恐懼正在無證工人中蔓延。他們害怕出門，只能請有身分的鄰居和朋友開車接送他們，因為他們擔心自己可能會成為攻擊目標。