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亞裔女被卡車追尾重傷 獲判賠2130萬美元

洛杉磯訊
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亞裔女被大卡車追尾導致重傷， 獲賠2000多萬美金。圖為示意圖。(Unsplash)
亞裔女被大卡車追尾導致重傷， 獲賠2000多萬美金。圖為示意圖。(Unsplash)

洛杉磯縣陪審團日前裁定，一名亞裔女子和她年幼兒子，將獲得2130萬美元的賠償。當事人在一起交通事故中受傷，一家食品配送公司的大卡車追尾母子兩人的車，導致母親受重創。

這起車禍發生在2016年7月，地點在長堤，被撞的人是蕾拉·宮本（Leila Miyamoto，音譯）；從姓氏研判，應是日裔女子。

據Long Beach Post News等多家媒體報導，Trial Lawyers for Justice律師事務所的律師稱，長堤居民宮本在這起車禍中遭受嚴重頭部創傷、腦外傷、伴隨慢性疼痛，車禍導致她需要「多次頸部和背部手術」。律所發言人Nini Wu表示，根據陪審團10日裁決，被告Systems Services of America Inc公司需支付1320萬美元的訴訟費、以及利息。

43歲的宮本在訴訟中指出，事故發生前，她在道路上停了至少一分鐘，等待左轉，這時Daniel Almazan駕駛的Systems Services of America公司的18輪大卡車，從後面撞上宮本駕駛的豐田車。車禍發生時，她的兒子Jack才9歲也在車上。車禍發生後，宮本需要植入脊髓刺激器，並經歷多次手術。律師稱，她還面臨嚴重情緒和心理困擾。

據悉，Systems Services of America沒有對審判結果發表置評，尚不確定該公司是否打算對判決提出上訴。

長堤 亞裔 日裔

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