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「臺灣漫遊錄」作者楊双子、譯者金翎 南加巡講

洛杉磯訊
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台灣作家楊双子與譯者金翎攜「台灣漫遊錄」英譯本展開南加州巡迴講座，探討小說背景與跨文化交流。（台灣書院提供）
台灣作家楊双子與譯者金翎攜「台灣漫遊錄」英譯本展開南加州巡迴講座，探討小說背景與跨文化交流。（台灣書院提供）

首部獲美國國家圖書獎的台灣文學作品「台灣漫遊錄」作者楊双子及譯者金翎，將於南加展開五場巡迴講座，18日至20日在查普曼大學（Chapman University）、UCI、UCLA、UCSB及Skylight書店與讀者面對面交流，探討這部以日治時期為背景的小說，及其獲獎英譯本。

「台灣漫遊錄」以嚴謹的史料考據為基礎，虛構昭和13年（1938年）日本旅人青山千鶴子與台灣翻譯王千鶴的遊歷故事，透過縱貫鐵道沿線遊記，記述台灣風土民情與飲食文化，並刻畫台日女性間的情感交流，折射日本帝國時期殖民政策下的台灣社會與人際關係。

畢業於哥倫比亞大學的金翎，此次是獲獎後首次返回美國與讀者交流。她認為，美國與台灣的討論焦點，可能有所不同，身為譯者，她期待從不同文化視角獲得反饋；同時，作為一名台灣人，她也希望深化美國讀者對台灣的理解。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院表示，Skylight書店19日晚將特別舉辦發表會，邀請2020年憑「內景唐人街」獲美國國家圖書獎小說獎的台裔美籍作家游朝凱（Charles Yu）主持，歡迎讀者踴躍參與。

「台灣漫遊錄」巡迴推廣講座日程（主講：楊双子及金翎；講座以華英雙語進行），18日首站從Chapman大學的Beckman Hall 404教室起跑，時間為中午12時，同日下午4時30分至爾灣加大（UCI）的Humanities Gateway 1030。

19日上午9時30分，講座將在洛杉磯加大（UCLA）的Kaplan Hall A51教室舉行，當天下午7時將在Skylight書店進行分享。

最後一站將於20日下午3時30分在聖塔芭芭拉加大（UCSB）的Harold Frank Hall 1104舉行。

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