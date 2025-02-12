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模仿「小鬼當家」高檔住宅接連被盜

洛杉磯訊
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三名嫌犯打碎房子後面的玻璃門，進入室內大肆洗劫。（KTLA5電視台畫面）
三名嫌犯打碎房子後面的玻璃門，進入室內大肆洗劫。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯影城（Studio City）最近接連發生盜竊案件，同一街區的兩處高檔住宅相繼被盜，附近居民十分震驚。盜賊行竊時，打開廚房水龍頭，冰箱門也開著，這些手段似乎在模仿聖誕大片《小鬼當家》。

根據KTLA5的報導，當地居民認為，短時間內接連發生的兩起入室盜竊案有相似之處。盜竊團夥通常由三人及一名接應司機組成，目標是大型現代化住宅，作案時間通常選擇居民出城、或晚上外出時作案。

最近一次入室盜竊案，發生在1月31日晚9時30分左右。現場監控攝像記錄，一輛白色賓士車停在Klump Avenue、Valley Spring Lane的交叉口。三名身穿連帽衫的嫌犯從車裡出來，跳過12英尺高的房屋柵欄，第四個人則在車內放哨守候。

影城市居民Tony Lucente指出，案發地原是一個非常安全的社區，但最近發生的兩起入室盜竊案，讓鄰居感到危險。Lucente認為，這對社區和警局來說是一記響亮的耳光，因為沒有任何防範措施。

與其他入室盜竊案一樣，三名嫌犯打碎房子後面的玻璃門進入，大肆洗劫後，帶著裝滿貴重物品的袋子離開房子。奇怪的是，竊賊作案時，廚房水龍頭開著，冰箱門也開著，房主認為這是在模仿1992年聖誕大片《小鬼當家》的場景。

整個作案時間不到10分鐘，得手後，三名嫌犯及接應司機掉轉賓士車，迅速逃離該地區。居民Shaun Wolfe認為，現在很多入室盜竊案的作案方式相似，都選擇無人在家時，劫匪打破房子一側的玻璃門入內洗劫。該地區許多住戶表示，竊賊利用警局最近忙應對野火、警力不足的機會，瘋狂作案。截止目前，沒有嫌疑人被捕。

嫌犯開著白色賓士車作案。（KTLA5電視台畫面）
嫌犯開著白色賓士車作案。（KTLA5電視台畫面）

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