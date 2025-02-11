我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

華人來美五個月 慘遇致命車禍

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

正當海內外華人家庭迎接農曆蛇年春節之際，南加州兩名華人卻不幸遭遇嚴重車禍，導致一死一重傷；其中一名死者是年僅30多歲的乘客，來美不到半年，他在中國的家屬得知噩耗後，正為辦理死者後事而申請赴美簽證犯愁。

據知情人王先生爆料，車禍肇事者是一位西裔青年，被他衝撞的一輛豐田車內有兩名受害者，其中的死者年僅35歲，來美大約五個月時間。重傷者年齡50多歲，在范杜拉市（Ventura）經營一家中餐館，同時兼廚師，死者也在這家中餐館做工，車禍發生前，兩人同乘一輛車返回住處。

王先生說，由於這起車禍，受重傷的華人經營的餐館不得不暫時停業。而死者來美不到半年，留在中國故鄉的家屬已準備赴美料理後事，但對於能否獲准簽證發愁。

這起致命車禍發生在1月18日周六晚近10時，地點在南加州范杜拉縣（Ventura County）。據當地媒體報導，在車禍中不幸喪生的華人是王曾隆（Zenglong Wang，譯音)，事發現場在奧克斯納市（Oxnard）維多利亞街與Doris路交會處。據市警局說，車禍與肇事者涉嫌酒駕有關。案發後當警員趕到現場時，發現一輛日產（Nissan）轎車和一輛白色豐田（Toyota）迷你廂型車車嚴重受損。急救人員對兩車內的三名傷者搶救，為處理車禍該路口交通限制數個小時。

據奧克斯納市警局提供的車禍現場圖片顯示，涉及車禍的兩輛車受損都很嚴重，現場散落汽車零部件，其中一個車胎受撞擊脫落。由於豐田車車身變形，急救人員奮力將困住車內的兩人救出。

警方報告確認，豐田車內唯一乘客因傷重不治，55歲駕駛也因車禍受重傷送醫，情況穩定。初步調查表明，駕駛日產車的19歲男駕駛在維多利亞街向北行駛時撞到豐田車，肇事者僅受輕傷送往附近醫院治療。警方說，車禍發生時，肇事者因酒駕超速行駛是導致車禍主要因素，被逮捕在范杜拉縣監獄拘押。

車禍發生後，急救人員到達現場。（Oxnard警方提供）
車禍發生後，急救人員到達現場。（Oxnard警方提供）

豐田 華人 加州

上一則

呼吸道、鼻竇病例激增 醫師疑野火惹禍

下一則

美15年來最嚴重流感 已1.3萬人致死

延伸閱讀

FT：日產找策略夥伴點名鴻海 談成有助擴充電動車部門

FT：日產找策略夥伴點名鴻海 談成有助擴充電動車部門
加州建商收數百萬頭期款後卻停業 留心迷你宅詐騙三徵兆

加州建商收數百萬頭期款後卻停業 留心迷你宅詐騙三徵兆
旅遊／巡禮墨爾本 飽覽英國遺風

旅遊／巡禮墨爾本 飽覽英國遺風
舊金山住宅「屋齡」全美第3古老 超越曼哈頓

舊金山住宅「屋齡」全美第3古老 超越曼哈頓
舊金山房屋中位數建造年份 是美國100大縣中第三古老

舊金山房屋中位數建造年份 是美國100大縣中第三古老
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則