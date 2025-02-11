華人來美五個月 慘遇致命車禍

圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

正當海內外華人 家庭迎接農曆蛇年春節之際，南加州 兩名華人卻不幸遭遇嚴重車禍，導致一死一重傷；其中一名死者是年僅30多歲的乘客，來美不到半年，他在中國的家屬得知噩耗後，正為辦理死者後事而申請赴美簽證犯愁。

據知情人王先生爆料，車禍肇事者是一位西裔青年，被他衝撞的一輛豐田 車內有兩名受害者，其中的死者年僅35歲，來美大約五個月時間。重傷者年齡50多歲，在范杜拉市（Ventura）經營一家中餐館，同時兼廚師，死者也在這家中餐館做工，車禍發生前，兩人同乘一輛車返回住處。

王先生說，由於這起車禍，受重傷的華人經營的餐館不得不暫時停業。而死者來美不到半年，留在中國故鄉的家屬已準備赴美料理後事，但對於能否獲准簽證發愁。

這起致命車禍發生在1月18日周六晚近10時，地點在南加州范杜拉縣（Ventura County）。據當地媒體報導，在車禍中不幸喪生的華人是王曾隆（Zenglong Wang，譯音)，事發現場在奧克斯納市（Oxnard）維多利亞街與Doris路交會處。據市警局說，車禍與肇事者涉嫌酒駕有關。案發後當警員趕到現場時，發現一輛日產（Nissan）轎車和一輛白色豐田（Toyota）迷你廂型車車嚴重受損。急救人員對兩車內的三名傷者搶救，為處理車禍該路口交通限制數個小時。

據奧克斯納市警局提供的車禍現場圖片顯示，涉及車禍的兩輛車受損都很嚴重，現場散落汽車零部件，其中一個車胎受撞擊脫落。由於豐田車車身變形，急救人員奮力將困住車內的兩人救出。