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掃蕩無證客 意外在洛城逮到台灣通緝犯

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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棄保潛逃的酒駕性侵通緝犯蔡正為，在台美警方合作下落網。（截至DEALosAngeles x平台）
棄保潛逃的酒駕性侵通緝犯蔡正為，在台美警方合作下落網。（截至DEALosAngeles x平台）

移民暨海關執法局（ICE）持續展開掃蕩非法移民行動，3日在洛杉磯逮捕一名台灣籍男子，事後證實為45歲的通緝犯蔡正為。此人在台灣涉嫌多起酒後駕車以及性侵未成年等案件，預期將在四至六周內，完成相關法律程序後遣返回台。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書楊力靜表示，早在川普政府上任前，她已著手整理台灣外逃通緝犯名單，請美方追蹤蔡嫌行蹤。她說，「我們一直與美國聯邦執法機關如國土安全調查局（HSI）、執法行動遣返局（ERO）、聯邦調查局（FBI）及緝毒局（DEA）等機關維持良好合作關係，持續交換情資。」

楊力靜指出，蔡嫌自2017年逃至美國以ESTA免簽證計畫入境後，一直藏匿於洛杉磯。台灣警政署定期彙整外逃通緝犯資料，透過駐處管道轉交美方協助緝捕。儘管過去因政策限制，遣返效果有限，但隨著美國政府對非法移民採取更積極作為，執法力度明顯加強。這次蔡嫌落網，正是台美執法合作的具體成果。據了解，蔡正為原在八里一家機械公司擔任食品機械業務，因工作應酬頻繁飲酒。儘管2010年、2015年、2016年已多次因酒駕被查獲，2016年5月更被吊銷駕照一年，仍不知悔改。

2017年3月6日下午6時許，蔡嫌在桃園火車站前獨自飲酒後開車，行經新北市新莊區中正路、明志路三段交叉路口時，高速撞上待轉區內機車車陣，造成兩人死亡、11人受傷的慘劇。當場落網時，蔡嫌辯稱是「剎車失靈」，遭警方痛斥「根本是蓄意殺人」。

除酒駕肇事外，蔡嫌縱有家室，仍多次在外尋歡。2016年4月，他透過色情業者聯繫，得知「恩恩」是14歲以上未滿16歲的女學生，仍支付新台幣4000元與其在汽車旅館發生性關係。第一次因緊張未遂，同年5月又再度約會得逞。此案在警方校園訪查時意外曝光，士林地院依對14歲以上未滿16歲少女為有對價性交罪，判處6個月徒刑。

蔡嫌在酒駕撞死人後棄保潛逃，於2017年逃至美國，飛抵洛杉磯藏匿至今。此次在台灣刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜提供情資協助下，美方四個執法單位通力合作將其緝捕到案。目前正在進行相關司法程序，一般預計四至六周內完成遣返手續。

楊力靜表示，台美執法單位長期保持良好合作關係，持續交換犯罪情資。此次逮捕行動展現雙方打擊跨境犯罪的決心，未來將持續強化合作，確保罪犯無所遁形。

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