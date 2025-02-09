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美國華裔民選官員協會組團 3月訪台交流 20年來首次

記者張庭瑜／羅斯密市報導
美國華裔民選官員協會（CEO）台灣訪問團大合照。（記者張庭瑜／攝影）
美國華裔民選官員協會（CEO）台灣訪問團大合照。（記者張庭瑜／攝影）

美國華裔民選官員協會（CEO）7日在洛杉磯台灣會館舉行記者會，宣布將於3月10日至13日組團訪台。這是該協會20年來首度組團訪台，由會長劉珝林率14人代表團，展開為期四天交流；代表團成員包括11位現任民選官員、2位前市長及執行長。

張培駿表示，這是協會20年來首次訪台，成員將與台灣官員交流地方治理、教育及經濟議...
張培駿表示，這是協會20年來首次訪台，成員將與台灣官員交流地方治理、教育及經濟議題，促進雙方合作。（記者張庭瑜／攝影）

經文處組長鄭如惠在會上表示，將全力協助代表團在台行程。FAPA副會長吳兆峯指出，行程規畫依據成員專業領域，涵蓋地方外交、經濟、文化及水利政策等面向。

美國華裔民選官員協會執行長張培駿表示，這是20年來首次組團訪台，將與台灣地方官員進行廣泛交流，探討地方治理、教育政策及經濟發展等議題，並希望透過雙方經驗分享，促進未來更多合作機會。他指出，「非常期待與台灣官員面對面交流，了解他們在地方治理上的成功經驗，同時分享我們在美國的執政經驗。這不僅有助於雙邊的理解與合作，也能促進華裔民選官員在美國的影響力。」

劉珝林表示，此行在於加強與台灣地方官員的交流，促進雙方合作。（記者張庭瑜/攝影）
劉珝林表示，此行在於加強與台灣地方官員的交流，促進雙方合作。（記者張庭瑜/攝影）

核桃谷水區主席趙百淳透露，3月10日將在台北與中央政府部門會面，討論教育、經濟及地方外交事務；11日赴新北市及彰化市府拜會；12日南下高雄參訪市府；13日則前往台南，就教育及消防等議題與在地機構交流。蒙特利公園市市議員黃泰平分享，母親及家人皆出生於台北，近十年未曾返台，此行不僅是公務交流，更是難得的探親機會。他強調，蒙市與台灣有數十年淵源，期待深化兩地連結。

訪問團成員來自南加州多個城市，包括鑽石吧市長鄧嘉猷、市議員兼美國華裔民選官員協會會長劉珝林，以及市議員兼該會前會長周柏華；聖瑪利諾市則有副市長周書揚及市議員兼該會理事羅經程。蒙特利公園市由黃泰平及前市議員饒影凡出席；天普市市議員陳祥寧、約巴林達市市議員兼該會副會長黃瑞雅、亞凱迪亞市前市長兼該會財務長戴守真；核桃谷水區主席兼該會前會長趙百淳及水區委員兼該會理事李敏妮；富樂頓高中學區教委兼該會秘書長詹鎵錳，以及羅蘭學區前教委會主席及張培駿等。

華裔 蒙特利公園市 核桃

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