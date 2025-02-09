台灣會館紀念二二八系列活動 歡迎台美人偕2、3代參與

大洛杉磯台灣會館二二八委員會宣布，將自2月15日起舉辦一系列紀念活動。（張庭瑜／攝影）

大洛杉磯 台灣會館二二八委員會7日召開記者會，宣布將於2月15日至28日舉辦系列紀念活動，包括電影放映、追思會、特展、研討會及音樂會。今年活動主題為「不義遺址的保存」，獲24個南加州台灣社團共同協辦。

二二八委員會公布一系列紀念活動，涵蓋電影放映、追思會、展覽、研討會及紀念音樂會，內容豐富多元，喚起大眾對歷史的記憶與反思。（張庭瑜／攝影）

二二八委員會總召李賢群表示，隨著二二八事件 受難者及其家屬逐漸凋零，保存實體記憶的重要性日益突顯。目前台灣已將25處不義遺址列為保存對象，並設立碑文供後人憑弔。他舉例說明，現今的新光人壽大樓在二二八事件期間曾是東本願寺，許多台北市民在此遭受迫害，包括「人民導報」社長王添燈在此被拷打後遭淋汽油燒死。

FAPA副會長吳兆峯（左）與二二八委員會總召李賢群（右）在今年活動海報前合影。（張庭瑜／攝影）

系列活動將於15日下午2時在台灣會館大禮堂播放「尋找湯德章」紀錄片，以中英雙語呈現這位台日混血律師為保護二二八參與者而犧牲的故事。22日下午1時30分舉行追思紀念會，邀請國史館館長陳儀深及二二八國家紀念館館長藍士博視訊致詞，同時展出25處不義遺址海報及16部紀錄片，並特別安排英語導覽，方便台美人第二、三代了解這段歷史。

系列活動海報。（主辦單位提供）

23日下午1時30分，台灣人公共事務會洛杉磯分會將舉辦「防止政府暴行研討會」。副會長吳兆峯表示，該研討會過去已吸引藏人、新疆人、印尼華人等多個族裔參與，共同探討全球各地的政府暴行與人權問題。

系列活動將於28日下午7時30分在亞凱迪亞 社區教會（Arcadia Community Church）的音樂會中畫下句點。音樂會由Harmonia Trio與兒童合唱團演出，曲目包括「You Raise Me Up」、「Schindler's List」等，展現台灣人追求和平與自由的精神。各項活動均備有中英語解說，歡迎台美人偕同第二代、第三代一同參與。