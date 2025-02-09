我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

台灣會館紀念二二八系列活動 歡迎台美人偕2、3代參與

記者張庭瑜／羅斯密市報導
大洛杉磯台灣會館二二八委員會宣布，將自2月15日起舉辦一系列紀念活動。（張庭瑜／攝影）
大洛杉磯台灣會館二二八委員會宣布，將自2月15日起舉辦一系列紀念活動。（張庭瑜／攝影）

洛杉磯台灣會館二二八委員會7日召開記者會，宣布將於2月15日至28日舉辦系列紀念活動，包括電影放映、追思會、特展、研討會及音樂會。今年活動主題為「不義遺址的保存」，獲24個南加州台灣社團共同協辦。

二二八委員會公布一系列紀念活動，涵蓋電影放映、追思會、展覽、研討會及紀念音樂會，...
二二八委員會公布一系列紀念活動，涵蓋電影放映、追思會、展覽、研討會及紀念音樂會，內容豐富多元，喚起大眾對歷史的記憶與反思。（張庭瑜／攝影）

二二八委員會總召李賢群表示，隨著二二八事件受難者及其家屬逐漸凋零，保存實體記憶的重要性日益突顯。目前台灣已將25處不義遺址列為保存對象，並設立碑文供後人憑弔。他舉例說明，現今的新光人壽大樓在二二八事件期間曾是東本願寺，許多台北市民在此遭受迫害，包括「人民導報」社長王添燈在此被拷打後遭淋汽油燒死。

FAPA副會長吳兆峯（左）與二二八委員會總召李賢群（右）在今年活動海報前合影。（...
FAPA副會長吳兆峯（左）與二二八委員會總召李賢群（右）在今年活動海報前合影。（張庭瑜／攝影）

系列活動將於15日下午2時在台灣會館大禮堂播放「尋找湯德章」紀錄片，以中英雙語呈現這位台日混血律師為保護二二八參與者而犧牲的故事。22日下午1時30分舉行追思紀念會，邀請國史館館長陳儀深及二二八國家紀念館館長藍士博視訊致詞，同時展出25處不義遺址海報及16部紀錄片，並特別安排英語導覽，方便台美人第二、三代了解這段歷史。

系列活動海報。（主辦單位提供）
系列活動海報。（主辦單位提供）

23日下午1時30分，台灣人公共事務會洛杉磯分會將舉辦「防止政府暴行研討會」。副會長吳兆峯表示，該研討會過去已吸引藏人、新疆人、印尼華人等多個族裔參與，共同探討全球各地的政府暴行與人權問題。

系列活動將於28日下午7時30分在亞凱迪亞社區教會（Arcadia Community Church）的音樂會中畫下句點。音樂會由Harmonia Trio與兒童合唱團演出，曲目包括「You Raise Me Up」、「Schindler's List」等，展現台灣人追求和平與自由的精神。各項活動均備有中英語解說，歡迎台美人偕同第二代、第三代一同參與。

二二八事件 洛杉磯 亞凱迪亞

上一則

葡萄酒供過於求 今年價格看跌

下一則

美國華裔民選官員協會組團 3月訪台交流 20年來首次

延伸閱讀

女子午休睡醒突然認不得丈夫小孩 奇怪經歷被拍成紀錄片

女子午休睡醒突然認不得丈夫小孩 奇怪經歷被拍成紀錄片
洛杉磯華人災後重建音樂會募款1.6萬 捐消防、慈善機構

洛杉磯華人災後重建音樂會募款1.6萬 捐消防、慈善機構
洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災

洛杉磯華人音樂會募款1萬6000 捐贈消防慈善機構賑災
小雨點合唱團音樂會 預計3/1巴洛阿圖舉行

小雨點合唱團音樂會 預計3/1巴洛阿圖舉行
芝加哥愛樂樂團蛇年音樂會 千名樂迷聆賞

芝加哥愛樂樂團蛇年音樂會 千名樂迷聆賞
桑尼維爾新春音樂會 演繹中華文化

桑尼維爾新春音樂會 演繹中華文化

熱門新聞

2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28
南加一名華人女性走線客日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭乘飛往紐約時被捕，圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

2025-02-03 20:36
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年收60萬當「月光族」財務危機背後原因...

2025-02-04 01:18

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了