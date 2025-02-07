LAX截獲活甲蟲 藏在日本零食貨物中

一些收藏家和愛好者常尋求外來昆蟲，這些甲蟲的價值達1480美元。（CBP圖片）

美國海關暨邊境保護局（CBP ）日前在洛杉磯國際機場 （LAX）截獲37隻藏匿在日本零食、巧克力和薯片貨物包裝內的活甲蟲，這些甲蟲的價值達1480美元。CBP官員表示，甲蟲會吃植物、葉子和根，並在樹皮上產卵，釀成蟲害破壞森林。

CBP日前對一批從日本空運來的貨物進行實體檢查時發現這些活甲蟲，洛杉磯CBP現場行動主管Cheryl M. Davies表示，一些收藏家和愛好者常尋求外來昆蟲，並透過網路和地下管道非法交易外來昆蟲可賺取豐厚利潤。甲蟲看起來無害，但實際上，走私的甲蟲對美國農業資源構成重大威脅。甲蟲會吃植物、葉子和根，並在樹皮上產卵，從而成為嚴重的害蟲，破壞森林。在美國進口活體昆蟲需要獲得美國農業部 (USDA) 動物植物檢驗局 (APHIS) 植物保護和檢疫 (PPQ) 許可證，或由PPQ植物、病原體和生物防治部門簽發的信函。

這些活甲蟲目前已被移交給美國農業部處置。CBP表示，這些甲蟲可能會被捐贈給有活體昆蟲飼養許可證的當地動物園或被收藏。