華裔消防員余建宏救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱

巴沙迪那華裔消防員余建宏和家人位於艾塔迪那的家，被伊頓大火吞噬。（余建宏提供）

巴沙迪那消防局華裔 消防員余建宏（Chien Yu）在1月7日的伊頓大火中連續奮戰十多個小時，幫助多個家庭緊急撤離和滅火，但自己和家人辛苦經營多年的美麗家園卻在一夜之間化為烏有。無家可歸的余建宏和太太及兩個年幼孩子臨時住在友人家的後屋，同時在大火中失去學校的孩子也只能借用教堂和公園上課，重建家園舉步維艱。

40年前六歲時隨家人從台灣移民來美，余建宏加入巴沙迪那消防局已超過18年，七年前，他和太太及剛剛出生不久的孩子居家搬往艾塔迪那，「這裡是我們最愛的家」。

伊頓大火發生前，巴沙迪那華裔消防員余建宏（右二）和越裔太太Kim（左一）及兩個寶貝孩子在艾塔迪那的家幸福生活著。（余建宏提供）

1月7日晚全家正在晚餐，突然停電了，余建宏說，「我透過廚房窗戶看到東邊遠處有火光」。太太Kim是當地城鎮顧問，她的手機很快接到短訊和照片，說當地發生火災，火勢蔓延迅速，全家立即開始收拾東西。沒幾分鐘，夫妻倆的手機都接到了火警和緊急撤離通知。余建宏說，當時情況非常緊急，他和太太甚至來不及仔細商量，太太帶著兩個孩子和簡單物品，趕緊上車前往她平常工作的加州 理工學院。

不久前，余建宏的孩子們在自家門前快樂歡度萬聖節。（余建宏提供）

余建宏「趕緊去敲鄰居們的門」，他的社區有將近30戶人家，平常大家經常往來，也有自己的社群，但當晚很多信息都發不出去，也接不到別人的信息，他只能趕緊一家一家去敲門，幫助有需要的鄰居趕緊撤離。

不久前，余建宏的孩子們在自家門前快樂歡度萬聖節。（余建宏提供）

確保鄰居們安頓之後，他前往當地34號消防站，同事們已做好出車準備，緊急前往當地高中。在之後的十多個小時中，余建宏和他的消防員同事在狂風和大火中，轉戰Fair oak、Altadena Dr和Hill St.等社區，幫助行動不便的年長者撤離，午夜時，他的消防車經過自己的社區，遠遠看到自己的家在濃煙和狂風中，當時房子還在，但第二天中午再回去，整個家已被大火吞噬，留下一片廢墟。

余建宏說，自己救了18年火，沒想到自己的房子也會被大火燒掉。災後，他在廢墟中找到了和太太的結婚戒指，這也是他們唯一找回的東西。他的社區共有28戶人家，最後只剩下七、八棟房子。他家斜對面孩子們每天上學的學校，也在大火中被摧毀。

「我們現在暫時住在一個朋友家的後屋」，余建宏表示，在停課兩周之後，孩子們的學校現在借用了布班克的一所教堂和公園上課，孩子們似乎相當樂觀，能夠重新上課，見到老師和小朋友又高興起來。

但大人們似乎沒有這麼樂觀。余建宏表示，這場火災對心理的衝擊巨大，災後心情一直起起伏伏。他們的房子有保險 ，但保險顯然不足以支持重建費用。

災後，巴沙迪那消防局為余建宏和他的家人設立在www.gofundme.com/Chien Yu上設立了帳戶，希望通過眾人的捐款幫助他們重建家園。截止4日，已收到捐款25萬5900多美元。