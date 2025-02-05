深夜車禍母死亡 7歲兒野外孤身伴屍10小時

深夜車禍導致母親遇難，年幼孩子倖存，孤身守在亡母身旁。（abc7）

加州 日前發生一起致命車禍，母親載著7歲男童行駛在高速公路上，不幸車輛失控，衝出200英尺高的路堤，墜落茂密樹林。母親當場遇難，年幼的孩子倖存下來，他孤身守在亡母身旁長達十多個小時，最終獲救。

根據ABC7電視台等媒體的報導，這起悲劇發生在上周末，地點位於加州中部佛萊斯諾縣（Fresno County）。加州公路巡警（CHP）表示，2月2日上午9時前，有人打電話報警稱，一名30歲的女子駕駛一輛斯巴魯（Subaru）Crosstrek汽車，午夜離開朋友家的派對後一直沒有回家。

據稱，事發時，這位年輕的母親駕車帶著7歲兒子，返回位於Tollhouse的家。她行駛在168號高速公路上，隨後在Auberry社區的Qualls Prather Road以東車輛失控，並衝出高速公路。

現場急救人員指出，車輛失控後衝出道路，並翻滾多次。警方表示，車內的母子都被甩出車外，母親當場去世，7歲兒孤身一人，在亡母身旁守了約12個小時，並試圖在寒冷的深夜里保持溫暖，直到救援人員發現他。

CHP警官John Marsh表示，他們2日中午接到報警，稱一個孩子在168號高速公路西行車道的右肩上行走。此前，家屬已報警母子失蹤，因為他們本應在午夜時分回到家中，但直到第二天上午8時45分仍未出現，CHP一直在尋找這對失蹤的母子。他們後來發現這輛斯巴魯汽車從近200英尺高的路堤上墜落，車子最終掉在一片樹林，被茂密的樹木遮擋，從高速公路上根本看不到這輛車。

當局認為，事故發生時，母子倆都沒有繫安全帶。急救人員指出，男童坐在汽車座椅上，沒有掉下來。這名7歲男孩獲救後被送往山谷兒童醫院（Valley Children's Hospital）接受治療，他身上有多處傷口，包括手臂骨折。當局稱，孩子已經在醫院與父親團聚。