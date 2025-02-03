無證工人驟減 柑橘業幸未完全停擺

業者表示，川普打擊移民政策對柑橘採收不會造成過大影響。（加州食品與農業廳YouTube）

弗萊斯諾蜂報報導，川普（Trump）政府嚴打無證移民 的政策出台後，加州 中部逮捕數十名柑橘工人，讓許多擔心被抓及驅逐的無證工人感到恐懼。然這項大規模逮捕政策，是否一如新聞報導和社交媒體所稱，讓價值數十億元柑橘產業「幾乎停擺？」

加州柑橘互助協會（California Citrus Mutual）主席兼執行官克里莫（Casey Creamer）表示「事實並非如此。」他說，「現在許多地方都在進行柑橘採收，包括圖萊里（Tulare）、弗萊斯諾（Fresno）、馬德拉（Madera）等縣以南地區，並非整個產業都停擺。」

這些謠言的起因是1月初美國海關暨邊境保護局（CBP）官員造訪寇恩縣（Kern County），拘留數十名疑似無證移民者，導致部分農場工人急劇下降，有些人為躲避抓捕，至少一天沒去工作。克里莫表示，寇恩縣一位農場主人一天內失去25%員工，另一位農場則減少75%工人。然這種情況僅持續幾天，且僅發生在寇恩縣，「其他地區完全沒受影響。」

每年在這個柑橘採收時間，柑橘工人若大量短缺，恐對這個價值數十億元的產業造成災難性影響。加州柑橘產業以圖萊里縣為首，生產全美90%新鮮柑橘，2022年臍橙、檸檬和橘子的價值達20億元。隨著柑橘產業工人短缺謠言散播，克里莫和其他人一直努力改變這項錯誤訊息。

美國農場工人聯合會（The United Farm Workers）在社媒脆平台（Threads）上發布一則短片，展示勞工 在貝克斯菲（Bakersfield）地區進行採收的場景。「人們還在那工作」該聯合會戰略活動總監斯特拉特（Elizabeth Strater）說，「這些人無積蓄，他們無法停工，這是柑橘採收和葡萄修剪旺季，大家都在努力工作。」

加州農會（California Fram Bureau）聲明指出，目前尚未聽聞任何大規模勞力中斷事件。該組織代表超過2萬6000個農場和牧場家庭。政策宣傳資深主管利特（Bryan Little）表示，「我們了解部分工人感到不確定，我們希望明確表示：加州農業依賴並重視其勞動力」他並表示，農場員工不僅是勞工，更是這個產業合作夥伴，他們是有家庭、有夢想的人，憑藉非凡的工作倫理，替全美餐桌提供食物。