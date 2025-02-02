假借名表寄售 比佛利「鐘表紳士」詐騙560萬判刑6年

「鐘表紳士」Anthony Farrer在自己的ins社群媒體上展示的高端手表。（截取自Instagram）

據美國司法部（U.S. Department of Justice）稱，經營比佛利山 莊（Beverly Hills）豪華手表寄售業務，綽號「鐘表紳士」（The Timepiece Gentleman）的洛杉磯 男子Anthony Farrer 31日認罪，承認詐騙數十名客戶，涉案金額至少達560萬美元，被判聯邦監禁近6年。

現年 36 歲的Anthony Farrer，曾居住於洛杉磯市中心，他對一項電信詐欺 罪（wire fraud）及一項郵件詐欺罪（mail fraud）認罪。自2023年11月以來，他一直被聯邦當局拘留。

根據認罪協議，Anthony Farrer於2022年11月至2023年11月期間，利用其經營的「鐘表紳士」公司，撮合高端手表的買賣交易。在寄售交易中，客戶會將手表寄送給他，他負責展示該手表，並同意在比佛利山莊的店面和通過社群媒體營銷。涉案手表品牌包括勞力士（Rolex）、理查德·米勒（Richard Mille）和百達翡麗（Patek Philippe）等。

手表售出後，Anthony Farrer應將扣除約5%寄售費後的銷售款返還給客戶；若手表未在指定時間或價格內售出，則應將手表歸還。然而，他並未履行承諾，而是將客戶的手表售出後私吞款項，甚至未經同意便將客戶手表抵押給貸款機構換取資金。

當客戶詢問寄售手表的狀況時，這位「鐘表紳士」謊稱手表尚未售出，實際上手表早已脫手，所得款項被他用於個人開支。

此外，他也自稱可代購手表，要求客戶將資金透過銀行轉帳或支付平台（如 Zelle）匯給他，聲稱會代為尋找並購買指定款式。然而，他並未實際購買，而是挪用這些款項，揮霍於豪車、高級公寓及其他奢侈品。當客戶追問購買進度時，他常以另一支手表暫時交付，以安撫或欺騙客戶，而這些手表實際上來自其他受害者的寄售商品，類似龐氏騙局（Ponzi scheme）。

整起詐欺案共涉及40多位受害者，損失金額至少569萬1005美元。除了監禁刑罰外，Anthony Farrer還需支付賠償金。