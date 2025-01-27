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高雄中學、高雄女中校友會 許書怡任新會長

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
交接儀式中，前排左起為新任會長許書怡、創會會長黃哲陽及前會長林榮松，共同見證印信交接時刻。（記者張庭瑜/攝影）
交接儀式中，前排左起為新任會長許書怡、創會會長黃哲陽及前會長林榮松，共同見證印信交接時刻。（記者張庭瑜/攝影）

高雄中學與高雄女中聯合校友年會，25日在羅斯密市希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）舉行，近200校友與母校30名遊學學子一同參與。創會會長、醫師黃哲陽主持交接，高雄女中第80屆校友許書怡接掌新會長，駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀等多位政要到場見證。

與會者大合影。（記者張庭瑜/攝影）
與會者大合影。（記者張庭瑜/攝影）

許書怡從前會長、行政院政務顧問林榮松手中接下印信。許書怡感謝理事會過去一年辛勞，她表示，校友會成立十多年來致力公益，未來將強化聯誼活動，吸引更多美洲校友參與，持續推動慈善事業。紀欽耀關切洛市近期野火災情，宣布台灣外交部已捐款50萬美元給洛杉磯市消防局基金會，並協調僑界募款捐助，展現台美人對社區的責任感。他同時宣布經文處新館舍正式啟用，歡迎僑民前往洽公，並在打卡牆前互動留念。

洛僑中心主任鍾佩珍指出，高雄市在經濟、教育、環境、社會福利、健康及多元融合等表現優異，獲評「全台永續幸福城市」第一；高雄中學與高雄女中更成為台灣學子的首選名校，期盼僑民返台時能實地參訪。核桃學區總監泰勒（Robert P. Taylor）、教委佟儀（Tony Torng）、鑽石吧高中校長洪大衛（David Hong）及市議員羅美寶（Kaylee May Law）到場支持。羅美寶讚許台灣與核桃谷聯合學區的教育合作，並特別頒發證書表揚學生志願服務及學習表現。

高雄女中學生在年會上帶來原住民舞蹈「獵人」，以優美舞姿展現台灣原住民文化的多樣性...
高雄女中學生在年會上帶來原住民舞蹈「獵人」，以優美舞姿展現台灣原住民文化的多樣性與獨特魅力，贏得現場熱烈掌聲。（記者張庭瑜╱攝影）
高雄中學學生在年會上演出話劇「台灣尚勇」及舞蹈「白雪公主和五個小矮人」，以精彩表...
高雄中學學生在年會上演出話劇「台灣尚勇」及舞蹈「白雪公主和五個小矮人」，以精彩表現融合歷史情懷與創意幽默。（記者張庭瑜/攝影）

年會特邀遠從台灣而來的雄女校友會會長郭淑靜，以「雄女百年風華」為題發表專題演講，分享求學及回饋母校的感人故事，贏得熱烈掌聲。壓軸活動由高雄中學學生演出話劇「台灣尚勇」及舞蹈「白雪公主和五個小矮人」，高雄女中學生帶來原住民舞蹈「獵人」，精彩表演展現台灣多元文化與創新精神。

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