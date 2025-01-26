我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

趙美心向川普當面陳情：聯邦賑災刻不容緩

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯火災簡報會，趙美心(右二)向川普總統(左二)面陳災情。(FOX電視截圖)
洛杉磯火災簡報會，趙美心(右二)向川普總統(左二)面陳災情。(FOX電視截圖)

國會眾議員趙美心（Judy Chu）24日下午出席火災簡報會，當面向川普總統陳述她所代表的艾塔迪那市（Altadena）和巴沙迪那市（Pasadena）北部兩地的災情。川普表示，了解社區確實遭受了毀滅性的打擊，聯邦將密切合作，賑災救濟。

趙美心24日下午應邀出席川普總統主持的寶馬山（Palisades）災情簡報會。會上，趙美心指出，她的選區包括艾塔迪那和巴沙迪那兩個地區，那裡遭遇了伊頓野火（Eaton Fire）的摧殘，滿目瘡痍，充滿痛苦。

趙美心進一步指出，知道總統已去過寶馬山災區勘查，見證過地獄的場景，但那裡也是艾塔迪那的投景。那裡，有9500棟建築物被燒毀，大多數火災遇難者也在那裡。現在，當地幾乎一無所有，急待恢復和重建。

趙美心強調，伊頓野火造成空前的災難，幾千人失去了他們的住家和工作。例如88 歲的教育家雅各布博士 (Dr. Jackie Jacobs) 逃離家時，只穿著隨身衣服。聯邦政府應該幫助她。雅各布博士一生從事教育，最終成為該城市學院的第一個黑人主管，然後退休。現在，88歲的她遭遇了伊頓野火，變得一無所有，所以她需要幫助。「我只是想確認一下，請您記得這些人。還有，您可以去那裡看看，當地的災情有多嚴重，以便他們可以得到所需要的幫助。」

川普回應趙美心說，他欣賞議員聲情並茂的表達方式，並且也知道伊頓大火使社區確實遭受了毀滅性的打擊。但事實上，自己來這裡只有三天時間，將會盡力而為。但是，身為總統，會幫助你們改變。所以，我們將密切合作。

在火災簡報會之前，趙美心曾表示，「很感激上周川普總統接受了我的邀請來訪加州勘災，但我非常遺憾，他沒有去被伊頓大火摧毀的艾塔迪那和北巴沙迪那視察災情。

趙美心聽取艾塔迪那市警察首長介紹災情。(趙美心臉書)
趙美心聽取艾塔迪那市警察首長介紹災情。(趙美心臉書)

趙美心 川普 加州

上一則

中美會計師協會講座 19專家分享最新資訊

下一則

川普訪洛勘災 未訪伊頓災區惹議

延伸閱讀

中東停火添變數？川普解禁2000磅炸彈 1800枚幾日內送往以色列

中東停火添變數？川普解禁2000磅炸彈 1800枚幾日內送往以色列
川普下令回到男女二分法 國務院停發X性別護照

川普下令回到男女二分法 國務院停發X性別護照
2025川普黃金年代 「未來4年美國人過得比較好？」

2025川普黃金年代 「未來4年美國人過得比較好？」
川普獲邀赴國會聯席會議 上任後將首向議員演說

川普獲邀赴國會聯席會議 上任後將首向議員演說
抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國
兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅

兌現競選承諾 川普訪賭城：小費將完全不課稅

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模